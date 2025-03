Glasverpackungen: Potenziale für besseres Recycling

Glasverpackungen gelten als eine der kreislauffähigsten Verpackungslösungen. „Glas lässt sich nahezu unendlich oft einschmelzen und wiederverwenden, ohne dass das Material an Qualität verliert. Zudem benötigt die Wiederverwertung von Altglas deutlich weniger Energie als die Herstellung neuen Glases“, weiß Lisa Marie Ruffert, Circular Consultant, BellandVision.

In Deutschland werden laut Umweltbundesamt, kurz UBA, etwa 85 Prozent des Verpackungsglases recycelt. Trotzdem landen, nach Angaben des UBA, durchschnittlich rund sechs Prozent der Glasmenge im Restmüll und gehen somit dem Recyclingprozess verloren. Auch können Sortieranlagen kleine Scherben, mit einer Größe von unter einem Zentimeter, oft nicht zuverlässig erfassen sowie opak beschichtete oder mit Etiketten beklebte Glasstücke nicht korrekt aussortieren. Das Forum Rezyklat hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, das Recycling von Glasverpackungen voranzutreiben und dazu Handlungsempfehlungen entwickelt. Sie beziehen sich auf das Design for Recycling und sind damit für Unternehmen gedacht, die Verpackungen entwickeln und die sie auf den Markt bringen.

Im Forum Rezyklat untersuchte die Arbeitsgruppe „Evaluation Verwertungstechnik“ intensiv die Herausforderungen im Glasrecycling. Das Ziel war es, bestehende Technologien zu analysieren, Potenziale zu identifizieren und Rückschlüsse in Form von Handlungsempfehlungen zur recyclingfreundlichen Verpackungsgestaltung zu ziehen. „Die eingesetzten sensorbasierten Sortiertechnologien in der Glasaufbereitung sind bereits auf einem sehr hohen Niveau. Der Schwerpunkt zukünftiger Verbesserungen sollte daher zusätzlich auf dem ‚Design for Recycling‘ liegen, um die Recyclingfähigkeit von Glasverpackungen weiter zu steigern und Materialverluste zu minimieren“, erklärt Benedikt Heitmann, Geschäftsführer, Reiling Glas Recycling.

Die folgenden von den Expert*innen während der Analyse gewonnenen Erkenntnisse und die daraus abgeleiteten Empfehlungen sind im Einklang mit den Kriterien des Mindeststandard zur Bemessung der Recyclingfähigkeit der Zentralen Stelle Verpackungsregister (ZSVR):

Vermeidung von Bleiglas: Die in Bleiglas enthaltenen Schwermetalle beeinträchtigen die Qualität des recycelten Glases und führen zu unerwünschten Farbveränderungen.

Einsatz transparenter Verpackungen: Opakes und sehr dunkles Glas wird oft nicht als Glas identifiziert und somit fälschlicherweise in die Restfraktion sortiert. Opakes Glas lässt kaum Licht durch, daher wird es als Störstoff erkannt und nicht recycelt.

Einfaches Ablösen von Etiketten: Papieretiketten mit wasserlöslichem Klebstoff sind unproblematisch, da sie sich durch Feuchtigkeit leicht ablösen lassen. Kunststoffetiketten in Kombination mit einem wasserunlöslichen Klebstoff sind herausfordernd, da sie sich kaum bis gar nicht vom Glas entfernen lassen. Die mit hydrophoben Etiketten behafteten Glasscherben werden daher als Störstoff erkannt.

Darüber hinaus entstanden folgende konkrete Empfehlungen, die über den Mindeststandard der ZSVR hinausgehen: