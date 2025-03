Die Bedeutung von Nebenprodukten der Stahlherstellung

Nebenprodukte der Stahlherstellung leisten einen wichtigen Beitrag zur Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft in Europa. Wie der aktuelle Forschungsstand zu Schlacken und anderen Stoffen ist und welche Herausforderungen in Zukunft erwartet werden, war Thema des Workshops „The role of slags and other by-products within circular economy in the steel industry“ am 5. und 6. März 2025 im Wyndham Duisburger Hof in Duisburg.