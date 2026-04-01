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Recycling-Unternehmen spart 30 Prozent der Betriebskosten

Mit dem neuen Sennebogen 835 G Hybrid optimiert Ashvin Metals im britischen Poulton-Le-Fylde den Umschlag von Nichteisenmetallen. Dank mehr Reichweite, höherer Tragkraft und reduziertem Kraftstoffverbrauch sorgt die neue Maschine für verbesserte Produktivität auf engstem Raum – und begeistert Fahrer und Management zugleich.
Recycling-Unternehmen spart 30 Prozent der Betriebskosten
Der Sennebogen 835 G optimiert den Materialumschlag bei Ashvin Metals und erreicht durch die gesteigerte Reichweite mühelos jede Ecke des Recyclinghofs ohne vorheriges Umpositionieren. Copyright: Ollie Tyler
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Das Recycling-Unternehmen Ashvin Metals betreibt drei Standorte im Vereinigten Königreich und ist spezialisiert auf das Schrottrecycling von Nichteisenmetallen wie Aluminium, Kupfer oder Messing. Nach der Anlieferung durch Lkws wird der gemischte Schrott getrennt, gepresst und für die Weiterverarbeitung vorbereitet. Am Standort Poulton-Le-Fylde erfordern enge Platzverhältnisse eine effiziente Betriebsorganisation für reibungslose Prozesse.  

Einsparung von 30 % der Betriebskosten

Im Jahr 2024 investierte der Recyclingbetrieb in einen neuen Sennebogen 835 G Umschlagbagger mit 50 t Einsatzgewicht. Angetrieben wird die Maschine von einem leistungsstarken 210 kW Dieselmotor. Das serienmäßige Green Hybrid System senkt durch innovative Rekuperationstechnik den Verbrauch um bis zu 30 % und leistet einen entscheidenden Beitrag zur Effizienzsteigerung am Standort.

Höhere Reichweite

Mit einer Reichweite von 20 Metern und dem 0,8 m3 Mehrschalengreifer erreicht der 835 G jede Ecke des Recyclinghofes mühelos. Die Steigerung der Reichweite war ein entscheidendes Kaufkriterium, wie Inhaber Andrew Dixon betont: „Unsere vorherige Maschine wog 40 Tonnen – sie war in Ordnung, aber der größere Sennebogen erlaubt es uns, sie in eine Ecke zu stellen und trotzdem problemlos die Schere und Schrottboxen zu erreichen.“

Ein Aspekt, den auch Fahrer Luke Winter schätzt: „Die zusätzliche Reichweite macht das Leben einfacher. Ich kann fast den gesamten Hof vom Mittelpunkt aus bedienen. Früher musste ich mich dafür neu positionieren.“

Service überzeugt

Begleitet wurde die Neuanschaffung des 835 G durch den Sennebogen Service- und Vertriebspartner Molson Group. Betriebsleiter Andrew Whitmore zeigt sich begeistert von der bisherigen Betreuung: „Maschinen haben immer mal Probleme, aber mit dem technischen Support der Sennebogen-Spezialisten und dem 24/7-Service wissen wir: Egal was ist, sie bringen uns schnell wieder zum Laufen. Das bekommt man nicht von anderen Händlern.“

Quelle: Sebastian Mißler, Sennebogen
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