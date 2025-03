NE-Metalle: Trump irritiert globale Märkte

So meint ein deutscher Branchendienst, die Spotmarkt-Prämien für Primäraluminium seien rückläufig, weil es wegen der Zölle offenbar zu Umlenkeffekten gekommen sei und zudem mehr Material auf dem europäischen Markt verbleibe. Auch ein Händler betonte, dass der europäische Aluminiummarkt in letzter Konsequenz nicht auf die Exporte in die USA angewiesen sei. Europa habe sich bisher immer als verlässlicher Handelspartner erwiesen, dies könne man von der Trump-Administration nicht behaupten. Er sei sicher, dass sich viele Abnehmer künftig auf Europa konzentrieren würden, um den zu erwartenden Unsicherheiten beim Handel mit den USA zu entgehen.

Aluminiumschrotte waren derweil in Europa knapp und teuer. Neuer Alu Leg Schrott kupferarm (Angel) kostete zuletzt bis zu 1.800 Euro. Drahtschrott aus Reinaluminium (Achse) wurde um 2.550 Euro gehandelt. Die Preise für Aluminiumspäne (Autor) lagen bis zu 1.100 Euro, Aluminiumprofilschrott (Alter) erzielte zum Teil 2.250 Euro. Vertreter der europäischen Aluminiumindustrie klagten über das hohe Preisniveau und kauften deshalb wohl eher verhalten, so dass sich der Handel verstärkt auf den Export konzentrierte. Auf dem asiatischen Markt, so ein Marktbeobachter, sei man durchaus bereit, 100 bis 200 Euro mehr je Tonne Schrott zu zahlen als in Europa.

Bestrebungen der Industrie, den Export einzuschränken, traten Vertreter des Handels entgegen. Man dürfe das Abfallrecht nicht missbrauchen, um so günstigere Preise für den Rohstoffeinkauf zu generieren, betont der Vertreter eines großen Handelshauses. Jeder politische Eingriff in den freien Handel schade, einerlei ob Zölle oder Exportverbote.

An der LME notierte Aluminium HG auf Dreimonatsbasis mit 2.613 bis 2.614 US-Dollar, die Legierungen wurden mit 2.285 bis 2.295 US-Dollar bewertet. Die Vorräte in den LME-Lagerhäusern lagen bei nur noch 517.150 Tonnen HG Aluminium und 1.500 Tonnen Aluminiumlegierungen.

US-Zölle auch auf Kupfer?

Für deutliche Irritationen auf dem Markt sorgen jüngste Meldungen aus den USA, wonach die Trump-Regierung auch Importzölle auf Kupfer erheben möchte. Dem Vernehmen nach soll dies sowohl für Primärkupfer als auch für Kupferprodukte und Schrotte gelten.

Die Kupferpreise sind weiterhin fest. Kupfer Grade A notierte in London mit 9.387 bis 9.389 US-Dollar, die Vorräte in den Lagerhäusern der LME lagen mit 261.050 Tonnen auf extrem niedrigem Niveau. Auch Schrotte blieben teuer, blanker Kupferdrahtschrott (Kabul) erlöste durchschnittlich 8.570 Euro. Die Preise für Kupferdrahtschrott gehäckselt lagen in der ersten Qualität (Kasus) bei 8640 Euro und in der zweiten Qualität (Katze) bei 8.280 Euro. Die nicht legierten Kupferdrahtschrotte lagen zuletzt um 8.180 Euro. Schwerkupferschrott (Keule) erzielte 7.940 Euro.

Stimmung leicht verbessert

Positiv ist anzumerken, dass es offenbar erste Anzeichen für eine Belebung der Industrie in Deutschland gibt. Jüngste Umfragen zeigen, dass die Stimmung nicht mehr ganz so negativ gesehen wird wie in den Monaten zuvor. Die Bundestagswahl sei auch ein Aufbruchsignal gewesen, jetzt müsse die Politik etwas daraus machen, so das Ergebnis der Befragung. Auch die Metallindustrie berichtet vereinzelt, dass Produktionskapazitäten wieder leicht hochgefahren würden.