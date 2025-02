Seit Februar nutzt CU Mehrweg in 15 EDEKA-Märkten im Großraum Mannheim, dem RheinMain Gebiet und in Baden sein Pooling-System für Mehrwegverpackungen, um darin vor allem trockene Produkte zu verpacken und den Verbrauchern anzubieten. Die wiederbefüllbaren, langlebigen CU-Boxen aus Polypropylen können an den bestehenden Leergutrücknahmeautomaten zurückgegeben werden. Das Pfand beträgt 50 Cent. Anschließend werden sie gereinigt und wieder zur Abfüllung transportiert.