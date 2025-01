Dieffenbacher liefert Faserplattenrecyclinganlage an Unilin

Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Dieffenbacher die Osiris-Maschinen- und Anlagentechnologie für den Einsatz in der weltweiten Faserplattenproduktion anbieten.

Im Zuge der Kooperation beliefert Dieffenbacher Unilin nun mit einer groß ausgelegten Faserplattenrecyclinganlage namens „Osiris 2.0“ als Nachfolgerin der industriellen Pilotanlage „Osiris 1.0“ in Unilins MDF-Werk in Bazeilles, Frankreich. Die neue Anlage soll Unilins Faserplattenrecyclingkapazität von einer auf zehn Tonnen pro Stunde erhöhen und außerdem in der Lage sein, Post-Consumer-MDF-Material zu verarbeiten.

Der Lieferumfang umfasst das Fasertransport- und -lagersystem, die Fasersichter, die Leimaufbereitung und -dosierung, das Leimeinsparsystem Projet, die pneumatischen Fördersysteme und ein Abluftreinigungssystem. Der Dampfexplosionsbehälter für den Faseraufbereitungsprozess wurde von Dieffenbacher Energy in Bludenz, Österreich, neu konzipiert und für das Faserplattenrecycling optimiert. Darüber hinaus wird Dieffenbacher den Stahlbau und die Transport- und Fördertechnik liefern sowie die Elektrik und Automatisierung der Anlage übernehmen. Die Inbetriebnahme der Faserplattenrecyclinganlage ist für Herbst 2025 geplant.