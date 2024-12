Wesseler neuer Partner im Zare-Netzwerk

Mit seinen fünf Niederlassungen in Melle, Kroppenstedt, Ostercappeln-Venne, Ostercappeln-Schwagstorf und Spenge hat Wesseler Standorte in Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen und deckt damit besonders gut den Norden und Osten Deutschlands ab.

Als mittelständisches Familienunternehmen bringt Wesseler langjährige Erfahrung und Kompetenz in der Verwertung von Altreifen und Altgummi mit. Das Unternehmen bietet seinen Kunden ein umfassendes Leistungsspektrum und gilt als zuverlässiger Partner in der Branche. „Der Neuzugang von Wesseler bedeutet für die Initiative ZARE einen wichtigen Zuwachs an Kompetenz und Reichweite“, erklärt Christina Guth, Netzwerkkoordinatorin bei ZARE. „Mit Wesseler als Partner können wir das Angebot an zertifizierten Entsorgungsstellen weiter ausbauen und damit den nachhaltigen Umgang mit Altreifen in Deutschland noch stärker fördern.“

Die Sammlung und Entsorgung von Altreifen sowie anderen Gummi-Erzeugnissen ist das Kerngeschäft von Wesseler. Von den fünf Standorten starten täglich rund 60 Containerzüge, Großraumkipper und Planenauflieger, um Altreifen und Altgummi einzusammeln. Dabei nimmt das Unternehmen nahezu alle Arten von Altreifen und Gummi-Erzeugnissen an – unabhängig von Größe und Menge, mit und ohne Felge.