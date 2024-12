AZuR-Netzwerk wächst weiter

Im November bringt CO2OPT frische Impulse für das digitale Reifen-Management. Neupartner Cima Ipianti stellt seit 1953 Anlagen für die Heißrunderneuerung von Reifen für alle heute auf dem Markt befindlichen Reifengrößen her.

Das Hamburger Start-up CO2OPT bietet Transportunternehmen ein digitales Reifenmanagement, das die Fuhrpark-Betriebskosten erheblich senkt und die CO₂-Emissionen klimagerecht um bis zu 10 Prozent reduziert. Die KI-basierten Analysen berücksichtigen namhafte Reifenmarken und helfen dabei, das ideale Reifenangebot für jedes Fahrzeug im Fuhrpark zu finden. Mehrere Tausend Fahrzeuge in der EU werden bereits über die intelligente Reifenmanagement-Plattform optimiert.

Mit wenigen Klicks erhalten Kunden einen digitalen Zwilling ihres Fuhrparks. Dieser ermöglicht datenbasierte Entscheidungen, durch die bis zu 10 Prozent Kraftstoffkosten und CO₂-Emissionen eingespart werden können. Die Technologie von CO2OPT erlaubt eine maßgeschneiderte Reifenmanagement-Strategie, indem Fahrzeug-Telematikdaten genutzt werden, um die passenden Reifen für den täglichen Betrieb zu bestimmen. Kunden erhalten außerdem ein jährliches Zertifikat, das die CO₂-Reduktionen dokumentiert. Bei der Berechnung der eingesparten CO₂-Emissionen wird der positive Effekt durch den Einsatz runderneuerter und nachgeschnittener Reifen berücksichtigt.

Die kostenlose Tire-Check-App bietet Transportunternehmen und Reifenhändlern die Möglichkeit, den Prozess zu automatisieren.

Cima Impianti stellt seit 1953 Anlagen für die Heißrunderneuerung von Reifen für alle heute auf dem Markt befindlichen Reifengrößen her: von Passenger 13“ bis O.T.R. 63“ Felgendurchmesser, inklusive aller vorhandenen Flugzeugreifengrößen. Die Maschinen ermöglichen die ökoeffiziente Fertigung, nachhaltiger, qualitativ hochwertiger runderneuerter Reifen. Cima Impianti ist vor allem für seine Vulkanisierpressen bekannt, hat aber auch eine komplette Linie von CNC O.T.R. Maschinen zum Rauen, Schälen und Rillen von Reifen, CNC Gummiextruder, und andere Ausrüstungen, die die Produktionspalette vervollständigen.

Die Vulkanisierpressen haben sich in über 60 Jahren bis in die neue Eco-Line Linie entwickelt, die dank eines intern eingebauten Isoliermaterials, kombiniert mit verschiedenen Heizmitteln, Energieeffizienz bis zu über 30 % verbessern kann. Diese Linie von Pressen wird auch in elektrisch-geheizter Version hergestellt, damit sie auch bei einem Kaltrunderneurer problemlos installiert werden kann.