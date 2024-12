Umac präsentiert neue ReadyMac

Zur K 2022 feierte die ReadyMac ihren Marktstart. Das auf Lager produzierte und damit kurzfristig verfügbare Recyclingsystem hat sich seitdem in der 50-Hertz-Ausführung vor allem auf dem europäischen Markt etabliert. Auf Basis dieses Erfolgs bietet Umac die ReadyMac 500 nun auch in einer 60-Hertz-Ausführung an.

Die ReadyMac basiert auf der TVE-Technologie von Erema, bei der die Entgasung nach der Filtrierung erfolgt. Ausgestattet mit einem SW-RTF-Siebwechsler-Filtriersystem, verarbeitet die Recyclingmaschine sowohl bedruckte als auch verschmutzte Abfälle. Die Multipurpose-Schnecke bewerkstelligt ein breites Spektrum an Materialien effizient und zuverlässig. Die RradyMac 500 soll einen Durchsatz von bis zu 500 kg/h bei LDPE, LLDPE, MDPE, PP, PS, PC, ABS sowie bis zu 450 kg/h bei HDPE bieten.