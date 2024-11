TecPart übernimmt Schlüsselrolle in der europäischen Kunststoff-Standardisierung

In der Sitzung am 23. Oktober 2024 wurde Frank Stammer, Fachreferent Kreislaufwirtschaft bei TecPart zum Vorsitzenden der CEN/CENELEC-Koordinierungsgruppe Circular Plastics gewählt.

Damit übernimmt er eine zentrale Rolle in der europäischen Normung zu den Themen Kunststoffrecycling und Design für Recyclingfähigkeit. „Gesetzgebung und Normung arbeiten intensiv daran, einen verlässlichen Rahmen für eine europäische Kreislaufwirtschaft im Bereich Kunststoffe zu schaffen. Die zahlreichen Normen, an denen wir aktuell arbeiten, werden die Kunststoffwertschöpfungskette und den Markt in Europa auf Jahrzehnte prägen. Ich bin mir dieser Verantwortung bewusst und freue mich auf die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten“, kommentiert Frank Stammer seine Ernennung.

In der offiziellen Bekanntmachung von CEN/CENELEC wird die Wahl von Frank Stammer als ein bedeutender Schritt für eine kontinuierliche Arbeit und das dauerhafte Engagement aller Beteiligten in der Koordinierungsgruppe hervorgehoben. Frank Stammer bringe mit sei-ner umfassenden Erfahrung und seinem Weitblick ideale Voraussetzungen für die Aufgabe mit.

CEN/CENELEC ist das gemeinsame Organ der europäischen Normungsgremien. Die Gruppe Circular Plastics überwacht und koordiniert Normen mit Bezug auf Kunststoffrecycling sowie des recyclinggerechten Designs von Kunststoffprodukten. Dabei fungiert sie als Bindeglied zwischen den verschiedenen technischen Komitees, die an den komplexen Aufgaben arbeiten, sowie zwischen der Normung und den Gremien der EU-Kommission.

Frank Stammer, der bereits den Vorsitz des europäischen Normungsgremiums Kunststoffrecycling innehat, folgt in der Koordinierungsgruppe Circular Plastics auf Gerald Feigenbutz vom Qualitätsverband Kunststofferzeugnisse.