VGS nimmt Kühl Entsorgung und Recycling Süd GmbH in Gesellschafterkreis auf

Die VGS bietet ihren Gesellschaftern umfangreiches Know-how sowie ein breit gefächertes Netzwerk, das den gegenseitigen Austausch und die Zusammenarbeit fördert.

Bereits im April 2020 sind die Neuenhaus GmbH aus Kürten sowie der Containerdienst von Birgelen Entsorgungsdienstleistungen GmbH & Co. KG aus Heinsberg dem Netzwerk beigetreten. Für diese und neun weitere Gesellschafter übernimmt die VGS die Vermarktung der Stoffströme, insbesondere in den Bereichen PPK (Papier, Pappe, Karton), IGA (Industrie- und Gewerbeabfälle) und DS (Duale Systeme). Die Gesellschaften sind in verschiedenen Regionen Deutschlands vertreten, darunter Bayern, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Brandenburg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.

Durch die Vermarktung der Mengen ihrer Gesellschafter sorgt die VGS für transparente Abläufe zwischen den Partnern. Zusätzlich werden auch Mengen aus dem kommunalen und gewerblichen Bereich gehandelt. Die VGS agiert als reines Dienstleistungsunternehmen und ist im Bereich des Handels ausschließlich im Auftrag der Gesellschafter tätig. Dabei erfolgt die Abwicklung der Geschäfte stets in abgestimmter Form.

Ralf Nawarotzky, Geschäftsführer der VGS, äußerte sich erfreut über den Beitritt der Kühl Entsorgung und Recycling Süd GmbH: „Wir freuen uns sehr, dass die Firma Kühl der VGS beigetreten ist. Wir hatten bereits vorher einige gemeinsame Projekte im Bereich Kunststoffe, Papier und nun auch AZV (Abfall zur Verwertung).“ Die Verhandlungen zur Aufnahme wurden von Herrn Pinno, Geschäftsführer der KÜHL Entsorgung und Recycling Süd GmbH, gemeinsam mit Herrn Nawarotzky geführt. Im September 2024 wurde Dr. Michael Kühl in den Gesellschafterkreis aufgenommen.

Die VGS konnte in den vergangenen Jahren einen Umsatz von 26,5 Millionen Euro erzielen und ist seit ihrer Gründung im Jahr 1985 erfolgreich am Markt tätig. Im kommenden Jahr feiert das Unternehmen sein 40-jähriges Bestehen.