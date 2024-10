VBS-Jahrestagung 2024 in Nürnberg

Am 11./12. Oktober 2024 veranstaltet der VBS seine traditionelle Jahrestagung in Nürnberg.

Weniger als ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl wird es dabei auch um eine Bilanz zur Wirtschaftspolitik der Bundesregierung gehen.

Festredner in diesem Jahr ist Wolfram Hatz, Präsident der vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Er wird in seinem Vortrag eine Bilanz ziehen zur Wirtschaftspolitik der Bundesregierung. Hierzu VBS-Präsident Stefan Böhme: „Der Koalitionsvertrag der Ampel ist gerade im Kapitel zur Kreislaufwirtschaft sehr ambitioniert und enthält viele richtige Vorhaben. Leider müssen wir feststellen, dass zu wenige dieser Projekte auch fast drei Jahre seit Beginn der Regierung unter Kanzler Olaf Scholz umgesetzt wurden. Aus unserer Sicht gilt: Konsequente Kreislaufwirtschaft in allen Phasen der Wertschöpfung, vom Produktdesign bis zur Rückführung der Rohstoffe, ist möglich – und angesichts ambitionierter Klimaziele in Bund und Europa auch nötiger denn je.“

Auf der Jahrestagung sprechen wird auch Barbara Fuchs MdL, Sprecherin für Wirtschaftspolitik der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Mit 32 Abgeordneten stellen die Landtags-Grünen die größte Oppositionsfraktion im Bayerischen Landtag.

Referenten im Rahmen der Fachveranstaltungen werden in diesem Jahr sein:

Jochen Rüth, Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister

Dr. Andreas Bruckschen, stv. Hauptgeschäftsführer des BDE Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft e. V.

Dr. Andreas Lenz, Leiter Geschäftsbereich Umwelt und Technik an der Bayerischen Verwaltungsschule

Der VBS rechnet erneut mit über 300 Teilnehmern bei der zweitägigen Veranstaltung. Neben den Mitgliedern des VBS werden zahlreiche geladene Gäste aus Politik und Verwaltung an der Tagung teilnehmen.