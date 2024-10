Fortschritte im Aluminiumrecycling

In einer Aufbereitungsanlage in Ostösterreich bereitet Skapa gesammelte gebrauchte Getränkedosen auf. Das Endprodukt, gereinigtes und brikettiertes UBC, wird auf Paletten verschnürt und an spezialisierte Dosenlegierungshersteller in ganz Europa geliefert.

Der Recyclingprozess für gebrauchte Aluminium-Getränkedosen ist komplex und erfordert eine gründliche Reinigung sowie die Entfernung von Störstoffen. Eine besondere Herausforderung stellte die Schwermetallfraktion dar, deren manuelle Sortierung aufgrund der großen Mengen nicht praktikabel war. Anton Skalnik, Eigentümer und Geschäftsführer der Skapa Recycling GmbH, erkannte früh die Notwendigkeit einer innovativen Lösung und fand diese in der Redwave XRF-Sortiermaschine.

Diese Technologie trennt nicht nur verschiedene Schwermetalle wie Kupfer, Messing und Zink, sondern sortiert auch Aluminiumdosen nach ihren chemischen Zusammensetzungen. Dies ermöglicht eine präzise und effiziente Verarbeitung, die den Recyclingprozess erheblich verbessert und den Wertstoffgewinn maximiert.

Das modulare Konzept der Redwave XRF-Sortiermaschine ermöglicht es, bei geringeren Kapazitäten mit einer schmalen Sortierbreite zu beginnen. Zu einem späteren Zeitpunkt kann diese Breite dann mit minimalem Aufwand auf eine größere Breite erweitert werden, um höhere Durchsätze verarbeiten zu können. Zudem betreibt Herr Skalnik einen Großteil seiner Maschinentechnik mit Strom aus seiner Photovoltaik-Anlage, um den CO₂-Fußabdruck der Anlage zu minimieren.