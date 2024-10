Rewindo vergrößert bundesweites Recycling-Netzwerk

Mit der Aufnahme der Lohner Kunststoffrecycling GmbH (LKR) in den Kreis ihrer Recycling-Partner hat die Rewindo GmbH Fenster-Recycling- Service, Bonn, das PVC-Altfensterrecycling in Deutschland erneut auf eine breitere Basis gestellt.

Die Zahl der Recycling- und Logistikpartner im bundesweiten Materialkreislauf für ausgediente PVC-Fenster, -Türen und -Rollläden ist damit auf 13 Unternehmen angestiegen. „Über die Gewinnung von LKR als Partner für die Vorkonfektionierung freuen wir uns. Zusammen mit unseren 27 Premium-Partnern entlang der Wertschöpfungskette von PVC-Fenstern bilden wir eine starke Gemeinschaft, die auch in den kommenden Jahren in diesem Produktsegment einen verstärkten Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leisten wird“, so Rewindo-Geschäftsführer Michael Vetter.

Die LKR, gegründet 1992, an deren Kunststoffaufbereitung die Unternehmensgruppe Remondis zu 60 Prozent beteiligt ist, beschäftigt am Hauptsitz Vechta und in ihrer Niederlassung Neuenstein im Kreis Hohenlohe etwa 130 Mitarbeiter. Das Betriebsgelände in Vechta umfasst 55.000 Quadratmeter, darunter jeweils 5.000 Quadratmeter Produktions- und Lagerfläche. Die jährliche Recyclingkapazität beträgt 50.000 Tonnen für etwa 100 verschiedene Kunststoffe. Das Unternehmen produziert auf 48 Schneidmühlen und Vorzerkleinerungsanlagen saubere, sortenreine Mahlgüter aus Ausschussmaterialien, die aus der kunststoffverarbeitenden Industrie stammen.