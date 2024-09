Veolia bündelt Papieraktivitäten unter neuem Namen

In diesem neu strukturierten Unternehmen werden künftig alle Papieraktivitäten und das Recycling von Faserverbundmaterialien unter einer Veolia-Marke gebündelt. Bis zum 1. Januar 2025 wird diese Struktur durch die Integration von den Unternehmen ROWE aus Nürnberg und Altpapier-Sortierung Dachau ergänzt. Diese gehören bereits seit der Übernahme der Hofmann-Gruppe zu Veolia.

„Mit der Bündelung unserer Ressourcen und Netzwerke unter dem Dach der Veolia Paper Germany stärken wir unsere Position im Markt erheblich“, erklärt Dr. Thomas Krauthauf, Geschäftsführer der Veolia Paper Germany GmbH. „Wir können nun effektiver zur Kreislaufführung von Papierprodukten beitragen und unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen für ihre Rohstoffversorgung anbieten.“

Ein besonderer Fokus des Unternehmens liegt auf der Qualität der Fasern im gesammelten Altpapier. Veolia Paper Germany entwickelt neue Lösungen zur besseren Steuerung von Altpapierströmen und arbeitet intensiv an der Rückgewinnung von Fasern aus Verbundverpackungen, wie Getränkekartons. In Zusammenarbeit mit Veolia Logistik Deutschland optimiert das Unternehmen seine Leistungen weiter. Durch die Reduzierung von Transportwegen wird sowohl die Effizienz verbessert als auch der CO₂-Ausstoß gesenkt, was das Engagement für Nachhaltigkeit unterstreicht.