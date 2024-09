Cylib skaliert Batterierecycling im Chempark Dormagen

Im Zuge der jüngst abgeschlossenen Finanzierungsrunde hat Cylib die Brownfield-Liegenschaft mit einer Nutzfläche von rund 22.000 m² erworben.

Ein Jahr nach der Inbetriebnahme seiner Pilotlinie in Aachen markiert Cylib mit dem ersten Spatenstich den Beginn seiner industriellen Skalierung. Der Industriestandort des Batterierecyclers soll 2026 in Betrieb gehen und eine jährliche Recyclingkapazität von ca. 30.000 Tonnen Batterien erreichen. In der ersten Ausbaustufe soll die Produktion etwa 170 Arbeitsplätze im Chempark Dormagen schaffen.

Der von der Currenta betriebene Chempark Dormagen biete die idealen Bedingungen für Cylib, um die industrielle Skalierung und Kommerzialisierung zu sichern. Über Wasserwege, Schienen und ein dichtes Autobahnnetz werde eine optimale logistische Anbindung zu europäischen Lieferketten sichergestellt.