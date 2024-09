Hochleistungs-Schredder für Bogenwaren und Hülsenkerne

Zerkleinert lassen sich die Prozessabfälle in der Wellpappenverarbeitung oder Verpackungsindustrie problemlos transportieren und für das Recycling vorbereiten.

Der manuell bedienbare PHSH-Shredder von Höcker Polytechnik verarbeitet bis zu 8.000 kg Material je Stunde zu handtellergroßen, leicht transportierbaren Stückchen. Das geschredderte Material wird dann entweder über Förderband oder Absaughaube einer bestehenden Entsorgungslinie zugeführt und lässt sich pressfähig aufbereiten. Damit solch hohe Materialmengen im Arbeitsalltag bewältigt werden können, muss bei einem Schredder, der händisch mit Material beschickt wird, auch die Zuführung des Materials auf optimale Arbeitsergonomie ausgelegt sein. Der Bediener legt die Kartonage auf das breite Förderband des PHSH-Schredders, welches das Material dann selbstständig zu den drei Shredderwellen bewegt. Die zwei vorgelagerten Wellen ziehen die Kartons zur schnelllaufenden Zerreißwelle mit Gusszähnen oder einer Messerwelle mit hochwertigen Messern und zerkleinern es. Währenddessen kann bereits das nächste Material aufgelegt werden.



Hülsenkerne mit maximal 150 mm Durchmesser und Wandstärken von bis zu 20 mm können im integrierten Hülsenschneider zerkleinert werden. Die Hülse wird eingelegt, automatisch eingezogen und geschreddert. So zerkleinert lassen sich Hülsenkerne auch über Ballen- oder Containerpressen entsorgen. Wird kein Hülsenschneider benötigt, bietet der PHS-Schredder den vollen Funktionsumfang exklusive des Hülsenzerkleinerers.

Die robusten PHS- und PHSH-Schredder zeichnen sich durch geringen Verschleiß und eine auf sicheres Arbeiten ausgelegte Bauform mit Eingriffschutz am Einzug aus. Sie sind flexibel auslegbar und mit verschiedenen Schneidbreiten sowie Zuführbandlängen erhältlich. Dank der robusten Schweißkonstruktion, der auf Langlebigkeit ausgelegten Komponenten und Vorteilen wie platzsparende und sichere Lagerung des geschredderten Materials, höheren Recyclingerlösen, reduzierten Personalkosten, rechnet sich die Investition in solche Schredder oft innerhalb weniger Jahre.



2024 wurden die PHS- und PHSH-Schredder technisch überarbeitet, der Funktionsumfang erweitert und die Bedienung ist noch komfortabler. Die wesentlichen Funktionen lassen sich jederzeit per Touch Panel einstellen und kontrollieren. Ein weiteres Sicherheitsfeature verhindert durch mehrere SPS-überwachte Zuhaltungen das Öffnen der seitlichen Türen sowie der hinteren Wartungsöffnung während des Betriebes.

Im Hintergrund arbeitet eine SPS-Steuerung mit integrierter OPC UA-Kommunikationsschnittstelle. Der Betriebszustand des Schredders kann so kontinuierlich an die unternehmensinterne Serverlandschaft übermittelt werden und wichtige Informationen wie Auslastungsquoten oder ungeplante Stillstände sind unkompliziert abrufbar.