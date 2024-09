Mobergs Produktkontroll wird „Member of Sesotec Group“

„Unsere gemeinsamen Werte, die aus unserer langjährigen gemeinsamen Geschichte gewachsen sind, waren auf beiden Seiten die Grundlage für diesen offiziellen Schritt und unser Bekenntnis zueinander.“, erklärt Joachim Schulz, CEO der Sesotec GmbH. „Für Sesotec ist es seit jeher ein wichtiger Grundsatz, verlässlicher Partner zu sein. Die langjährige Zusammenarbeit mit Mobergs ist ein herausragendes Beispiel für solch eine gelebte Partnerschaft. Wir freuen uns daher sehr, mit Fredrik Moberg und seinem Team eine noch engere Zusammenarbeit zu starten und sie als festes Mitglied der Sesotec Gruppe zu begrüßen. Dieses Commitment zu Sesotec macht uns und unsere Mitarbeitenden sehr stolz.“

Fredrik Moberg, Gründer und ursprünglicher Eigentümer der Mobergs Produktkontroll AB, wird als Geschäftsführer weiterhin eine führende Rolle für die regionale Entwicklung des Unternehmens einnehmen und das Team in den skandinavischen und zukünftig auch in den baltischen Ländern in eine strategisch gesicherte Zukunft führen.

Die Mobergs Produktkontroll AB wird unter ihrem etablierten Namen agieren, ergänzt um den Zusatz „Member of Sesotec Group“. Das Sesotec-eigene Produktsortiment reicht von Fremdkörperdetektoren für die Lebensmittel- und Kunststoffindustrie über Sortiersysteme für die Recyclingindustrie bis zu umfangreichen Serviceangeboten und Softwarelösungen. Die bestehenden Partnerschaften von Mobergs mit anderen Marken bleiben unverändert bestehen.