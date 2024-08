Erster AZuR-Runderneuerungsgipfel in Günzburg

60 Branchenvertreter und Experten wollen am 8. Oktober 2024 auf dem ersten AZuR-Runderneuerungsgipfel in Günzburg die Weichen dafür stellen, der klimagerechten Zukunftstechnologie in Deutschland und Europa nachhaltig zum Durch­bruch zu verhelfen.