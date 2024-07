Fachmessen Solids & Recycling-Technik 2024 mit umfangreichem Programm

Am 9. und 10. Oktober 2024 finden in Dortmund die beiden Fachmessen Solids & Recycling-Technik wieder mit einem umfangreichen Gesamtprogramm statt.

Die Veranstaltung will sämtliche Facetten der Schüttgut-, Prozess- und Recyclingtechnologien beleuchten. Als Messeschwerpunkte nennt der Veranstalter Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit und Prozessautomatisierung. Ebenso wie die geplanten Themenrouten soll auch das Rahmenprogramm die Messeschwerpunkte widerspiegeln.

So organisiert zum Beispiel Dr. Dirk Textor, Vorsitzender der Graf Holding GmbH in Teningen das Vortragspanel zu Rezyklateinsatzquoten in verschiedenen Wirtschaftszweigen und Thomas Fischer, Referent des Bundesverbands Sekundärrohstoffe und Entsorgung und Geschäftsführer der Qualitätssicherung Sekundärbaustoffe, begleitet das Baustoffrecycling-Panel. Auf der Impuls Center Bühne bereichern Keynote Speaker das Programm und geben Anregung zu übergreifenden Themen wie Mitarbeiterbindung, Energieknappheit, Klimawandel oder Künstliche Intelligenz. Natürlich kommt auch der Brand- und Explosionsschutz nicht zu kurz. Ein Vortragspanel behandelt den Brand- und Explosionsschutz. Rembe GmbH Safety+Control führt zudem vor, wie viel Zündstoff im Umgang mit Pulvern steckt.