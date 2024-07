Neue Leitung beim EWL

Der 41-Jährige ist derzeit noch als stellvertretender Verbandsdirektor und Bereichsleiter Technik beim Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier tätig und wird seine Vorstandsposition beim EWL zum 1. Oktober 2024 antreten.

„Wir freuen uns sehr, mit Sebastian Lorig einen ausgewiesenen Fachmann im Bereich Abfallwirtschaft als Vorstand für den EWL gewonnen zu haben“, betont Lukas Hartmann, Vorsitzender des EWL-Verwaltungsrats. „Mit seiner langjährigen Erfahrung in kommunalen Betrieben und in der Privatwirtschaft, sowohl im Inland als auch im Ausland, ist er aus unserer Sicht die ideale Besetzung für diese wichtige Aufgabe. Der EWL muss große Aufgaben bewältigen, die uns Klimakrise, Energiewende und Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft stellen. Ich bin mir sicher, dass Sebastian Lorig zusammen mit dem Team des EWL diese Herausforderungen meistern wird.“

Sebastian Lorig hat an der TU Kaiserslautern Bauingenieurwesen studiert und schon während des Studiums in der Zentralen Abfallwirtschaft der Stadt gearbeitet. Anschließend war er bei einem national und international agierenden Pfälzer Entsorgungsunternehmen tätig, zunächst als Auslandsbeauftragter und Koordinator von Bauleistungen, später als Geschäftsführer der Unternehmenstöchter in Serbien und Kroatien. Im Jahr 2016 ging er nach Pirmasens als Werkleiter des städtischen Wirtschafts- und Servicebetriebs mit den Bereichen Abfallwirtschaft, Straßen-, Kanal- und Grünflächenunterhalt sowie Fuhrpark und Winterdienst. Anschließend wechselte er nach Trier in seine aktuelle Position mit eigenverantwortlicher Leitung aller technischen Abteilungen.

„Ich bedanke mich sehr für das Vertrauen des EWL-Verwaltungsrats“, sagt Sebastian Lorig zu seiner Bestellung. „Als Ingenieur mit einer langen Verbundenheit zur Pfalz möchte ich meine Expertise und Leidenschaft für die Region in die Entwicklung des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs Landau einbringen. Ich freue mich sehr auf das Team des EWL, das in der Branche einen guten Ruf genießt. Gemeinsam werden wir mit innovativen Technologien und großer Motivation einen aktiven Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung des EWL leisten – im Einklang mit den unternehmerischen Zielen und zum Wohle aller Bürgerinnen und Bürger Landaus.“