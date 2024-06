Bayerns erster Self-Service-Wertstoffhof eröffnet

Interessierte Bürger*innen müssen sich vor Nutzung des Self-Services-Wertstoffhofes die MAEX-App von Remondis auf ihr Smartphone herunterladen und einmalig registrieren.

Damit sich das Tor zum Wertstoffhof in Pöcking bei der Anlieferung im Self-Service öffnet, müssen die Bürgerinnen und Bürger zuvor über die MAEX-App einen Termin buchen und die Abfallarten auswählen, die sie entsorgen wollen. Auf dem Wertstoffhof können bei Anlieferung acht Abfallfraktionen (Grüngut, Altglas, Alttextilien, Gelber Sack, Papier, Kartonagen, Metallschrott und Sperrabfall) über die entsprechenden Container entsorgt werden.

Für den Termin bzw. die Anlieferung ist ein festes Zeitfenster von 15 Minuten vorgegeben. Pro gebuchter Anlieferung fällt eine Servicegebühr in Höhe von 3,00 € an. Die Bezahlung erfolgt per MAEX-App mittels Paypal oder Kreditkarte.

Die Nutzung des Self-Service-Wertstoffes ist von Montag bis Donnerstag von 18:30 bis 20:00 Uhr, Freitag von 10:00 bis 12:00 Uhr und Samstag von 14:00 bis 18:00 Uhr möglich. Die Öffnungszeiten gelten vorerst bis zum 30. November 2024.

Um die Effektivität und Nutzerfreundlichkeit des neuen Systems zu gewährleisten, wird der Self-Service-Wertstoffhof zunächst in einer Testphase von sechs Monaten betrieben. Während dieser Zeit werden Rückmeldungen gesammelt, um sicherzustellen, dass der Wertstoffhof den Bedürfnissen und Erwartungen entspricht. Zum Ende der Pilotphase wird das Awista Starnberg KU die Resonanz aus der Bevölkerung und die gebuchten Anlieferungen auswerten. Abschließend wird entschieden, wie und in welcher Form das neue Angebot im Landkreis weiter ausgebaut wird.