Bomatic zeigt Zerkleinerungstechnik

Auf der IFAT will Bomatic unter anderem einen Vierwellen-Zerkleinerer und eine Rotorschere zeigen.

Bomatic hat sich darauf spezialisiert, Zerkleinerungsmaschinen für Anwendungen mit beson­deren Anforderungen zu entwickeln und zu bauen. Zur Zerkleinerung von Lithium-Ionen-Batterien werden je nach Verfahren bzw. Anlage entweder Vierwellen-Zerkleinerer oder Rotorscheren (Zweiwellen-Zerkleinerer) eingesetzt. Dabei sind die starken Baureihen vorrangig für die Vorzerkleinerung großer Batteriemodule im Einsatz, die mittleren Baureihen für die Nachzerkleinerung. Die Maschi­nen werden für diese spezielle Anwendung in unterschiedlichen Varianten ausgeführt: so können sie in Normalstahl oder Edelstahl sowie als nahezu wasser- oder druckdichte Aus­führung gebaut werden. Die Schneidwerke werden je nach Verfahren mit Messern mit unter­schiedlichen Geometrien ausgestattet.

Der Bomatic-Vierwellen-Zerkleinerer ist mit einem vierachsigen schneidenden Messerwellensystem mit versetzt angeordneten Messern aus­gestattet. Festplatten und sonstige Datenträger werden durch die Kraft der rotierenden Messer in das Messerwellensystem gezogen und dabei zerschnitten. Ein Lochsieb unter den Messern fängt größere Partikel auf, kleinere fallen nach unten in einen Auffangbehälter. Die größeren Teile werden den Messern erneut zugeführt und nochmals zerkleinert. Dieser Vor­gang wird so lange wiederholt, bis das Material klein genug ist, um die Schneidkammer durch die Sieblochung zu verlassen.

Eine weitere „Spezialität“ von Bomatic ist die Zerkleinerung von Reifen, die ebenfalls beson­dere Anforderungen an die Maschinen stellt, die dafür eingesetzt werden. Zur effizienten Zer­kleinerung von PKW- und LKW-Reifen bietet Bomatic etwa Rotorscheren (Zwei­wellen-Zerkleinerer) an, die mit überdimensionierten verzahnten Messerwellen, zwei kraft­vollen Getrieben und mit einer speziellen Messerbestückung ausgestattet sind.

