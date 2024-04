EBV-konforme Verwendung von Ersatzbaustoffen leicht gemacht

Bauherren und andere Verwender, wie Bauunternehmen, Erdbauunternehmen, Garten- und Landschaftsbauer, haben seit August 2023 beim Einsatz von mineralischen Ersatzbaustoffen wie Recycling-Baustoffen im Straßen-, Wege-, Erd- und Tiefbau die Anforderungen der ErsatzbaustoffV zu beachten.

In der von den Verbänden entwickelten Checkliste finden Anwender in Verbindung mit den Einbautabellen genau die Informationen, die sie für die erfolgreiche Verwendung und den korrekten Einbau von Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke benötigen. Die Einbautabellen sind mit den Anforderungen der ErsatzbaustoffV zur Umweltverträglichkeit (inkl. Fußnoten) und der RuA-StB (Richtlinien für die umweltverträgliche Anwendung von mineralischen Ersatzbaustoffen im Straßenbau, FGSV) zur Bautechnik abgestimmt.

Zur besseren Übersichtlichkeit werden je Ersatzbaustoff und Materialklasse jedoch nur die Einbauweisen angeführt, die auch aus bau- und umwelttechnischer Sicht jeweils zur Verfügung stehen. Derzeit stehen den Verwendern neben der Checkliste auch die Einbautabellen für Recycling-Baustoffe (RC), Bodenmaterial und Baggergut (BM, BM-F, BG, BG-F), Gleisschotter (GS), Hausmüllverbrennungsaschen (HMVA) und Stahlwerksschlacken (SWS) zur Verfügung.