Technologien zur Reduzierung von Emissionen und Kraftstoffverbrauch

Die vollelektrischen Achsen der eGen Power-Familie ersetzen laut Hersteller den herkömmlichen Antriebsstrang des Fahrzeugs und sollen sich problemlos in bestehende Fahrzeugchassis einbauen lassen. eGen Power umfasse vollständig integrierte Elektromotoren, ein Mehrganggetriebe, Ölkühler und Pumpe. Die Technologie sei mit batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen, Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen und Hybridanwendungen kompatibel und ermöglicht eine hundertprozentige Rekuperation beim regenerativen Bremsen.

Allison hat nach eigenen Angaben seine Antriebslösungen für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren weiter optimiert, um die Anforderungen an die Energieeffizienz von Müllfahrzeugen und anderen kommunalen Anwendungen zu erfüllen. Die vollautomatischen Allison-Getriebe sind mit alternativen Kraftstoffen wie komprimiertem Erdgas (CNG), Biogas und Wasserstoff kompatibel und ermöglichen es Flotten, die Emissionen von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor zu reduzieren.

An dem EU Interreg. HECTOR-Projekt, in dem sieben europäische Regionen demonstrieren, wie brennstoffzellenbetriebene Müllsammelfahrzeuge zur Verringerung von Fahrzeugemissionen beitragen können, sind zwei Fahrzeuge mit Allison-Antrieb beteiligt: Der neue wasserstoffbetriebene Mercedes-Benz Econic in Aberdeen nutzt ein vollautomatisches Allison 3000 Series-Getriebe, das mit einem 250 Kilowatt starken Hyzon-Elektromotor gekoppelt ist. In Herten, Deutschland, wurde im Rahmen des HECTOR-Projekts ein DAF CF340 Absetzkipper der mit einer Wasserstoff-Brennstoffzelle betrieben wird, mit einem vollautomatischen Allison 3200-Getriebe ausgestattet.

Allison bietet seine Serie 3000, das führende vollautomatische Getriebe für Kommunal- und Müllsammelfahrzeuge, mit der kraftstoffsparenden xFE-Technologie an. Die xFE-Technologie reduziert den Kraftstoffverbrauch im Vergleich zu Standardgetrieben der Serie 3000 nachweislich um bis zu 3,7 %, basierend auf Berechnungen des VECTO-Arbeitszyklus. Dies kann je nach Anwendung und Fahrzeug variieren. Die größten Einsparungen werden je nach Achsübersetzung bei Geschwindigkeiten unter 32 km/h und über 72 km/h erzielt.

Auf der IFAT soll ein Schnittmodell des 3000 xF Getriebes zu sehen sein, das mit der neuesten Allison FuelSense 2.0 Software mit DynActive Shifting ausgestattet ist. DynActive Shifting nutzt einen Algorithmus, der auf Faktoren wie Fahrzeuggewicht, Straßenneigung, Stopp-Start-Häufigkeit und Drosselklappenbetätigung basiert, um die Schaltpunkte für eine bessere Kraftstoffeffizienz und Leistung zu optimieren.

Halle C6, Stand 250