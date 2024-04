Technologie für Stahlrecycling

Technologien für die Rohstoffgewinnung aus Schrott und Altmetall, die Fahrzeug-Verwertung sowie den selektiven Rückbau von Gebäudestrukturen will Kobelco in den Mittelpunkt seines diesjährigen IFAT-Auftritts stellen.

Präsentiert werden sollen drei Trägergeräte zwischen 3.400 kg und 37.500 kg, zwei davon in Zusammenarbeit mit dem Anbaugeräte-Hersteller Mantovanibenne und seinem MBI-Programm an Abbruch- und Schrottscheren, Pulverisierern und Abbruch- und Sortiergreifern.

In München will Kobelco den Kettenbagger SK350NLC-11E mit der direkt am Ausleger montierten Schrottschere MBI SH600R vorstellen. Mit rund 37.500 kg Betriebsgewicht der Grundmaschine und transportfreundlichem 2.990 mm NLC-Fahrwerk eigne sich der Bagger im aktuellen Performance-X-Design für kurzfristige Baustellen-Einsätze ebenso wie für den Dauerbetrieb auf Recyclinghöfen oder im Stahlwerk.

Mit der 6-t-Schere lassen sich durch eine einzelne Maschine Stahlkonstruktionen, Maschinenbauteile, Waggons, Lokomotiven etc. bedarfsgerecht zerkleinern und vorsortieren. Mit über 9000 kN Schneidkraft trennt die MBI-Schere auch schwere Stahlträger (Ø HEA: 700 mm/HEB: 360 mm) und -rohre (Ø: ca. 500 mm), was insbesondere das Chargieren von sortenreinen und maßgerechten Recycling-Stählen bereits vor der Anlieferung oder direkt im Stahlwerk erleichtert.

Eine höhere Produktivität bei gleichzeitig steigender Wertschöpfung sollen auch die Multi-Demontagebagger bieten, die Kobelco hauptsächlich auch für Fahrzeugverwerter anbietet. Eine Klemmzange am Unterwagen fixiert das Altfahrzeug und bietet diverse Werkzeuge zum einfachen Lösen und Schneiden von Einzelkomponenten. Die spezielle Demontageschere ermöglicht ein schnelles Zerlegen der Karosserien mit fachgerechter Trennung der enthaltenen Wert- und Reststoffe. Auf der IFAT will Kobelco den SK210-11E MD mit der 2-t-Schere Kobelco KVE720PR zeigen. Gegenüber der Grundmaschine besitzt das Modell ein höheres Gegengewicht und ein spezielles Schutzpaket. Als wendigere Kurzheck-Option bietet der Hersteller auch den Kobelco SK140SRD-7.

Der Kurzheckbagger SK34SR-7 soll in Zusammenarbeit mit Mantovanibenne mit der MBI-Abbruchschere SH25R (380 kg), dem Pulverisierer MBI MCP300 (150 kg) sowie dem MBI-Greifer MSG300R (260 kg) gezeigt werden. Der vollhydraulische OilQuick-Schnellwechsler OQ45 ermöglicht den zügigen Tausch der Werkzeuge ohne Verlassen der Kabine, wobei zahlreiche Voreinstellungs-Modi und die optionale Proportionalsteuerung der leistungsfähigen Baggerhydraulik die gerätespezifische Versorgung und den präzisen Werkzeugeinsatz erleichtern.

Halle C5, Stand 251/350