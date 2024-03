Aufbereitungslösungen von Vecoplan

Vecoplan plant, auf dem 267 Quadratmeter großen Messestand drei Themen besonders hervorzuheben. Mit seinem ersten Schwerpunkt will Vecoplan Lösungen zeigen, mit denen Anwender Abfall zu Ersatzbrennstoffen aufbereiten können. Den Ersatzbrennstoff-Zerkleinerer VEZ 3200 will das Unternehmen wieder zeigen. Dazu kommen sollen auch einige Entwicklungen, mit denen sich die Handhabung der Materialien bei diesen Prozessen optimieren lässt.

Das zweite große Thema behandelt die Aufbereitung von Kunststoffen. Dafür will Vecoplan den Prozess komplettieren und neben dem Zerkleinern und Separieren nun auch das Reinigen anbieten. Auf dem Stand will der Maschinenbauer zudem seinen Schredder VIZ zeigen, der besonders flexibel bei der Schneidgeometrie ist: Über die Rotor- und Messerbestückung sowie die entsprechende Siebwahl kann er detailliert an die In- und Output-Anforderungen angepasst werden.

Ein weiteres wichtiges Thema ist das Handling von In- und Output-Materialien. Dazu will Vecoplan neue Produkte zeigen, die Schüttgüter fördern, lagern und für die weitere Bearbeitung bereitstellen.

Halle B5, Stand 229/328