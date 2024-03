Europaabgeordneter diskutiert Zukunftsfragen der Autoverwerter mit Recycling-Verbänden

Der Europaabgeordnete Jens Gieseke führte letzte Woche in Ihlow nahe Emden ein Gespräch mit Vertretern der Recycling-Verbände bvse, BDSV, VDM und EuRIC über zukünftige Herausforderungen und Chancen in der Automobilindustrie.

Die Diskussion, die beim Altautoverwerter Retek AG in Ihlow stattfand, bot Giesecke , Berichterstatter für die ELV-Verordnung im Umweltausschuss des Europäischen Parlaments, einen Einblick in die drängenden Fragen der Branche.

Das Treffen begann mit einem Überblick über die Positionen der anwesenden Verbände zur geplanten ELV-Verordnung. Giesecke versicherte den Vertretern der Recycling-Verbände, dass ihre Anliegen nach der Europawahl und der Sommerpause intensiv behandelt werden.

Gieseke erläuterte, dass die aktuellen Herausforderungen der Automobilindustrie, darunter Fragen der Industrieemissionen und der Herstellerverantwortung, Teil eines breiteren Kontextes seien, der auch die Verkehrspolitik und die Entwicklung umweltfreundlicher Technologien umfasse. Er betonte die Bedeutung von pragmatischen Lösungen, die sowohl ökologisch als auch ökonomisch sinnvoll sind.

Die Vertreter der drei Recyclingverbände bvse, BDSV, ebenfalls vertreten durch den Vorstand der Fachgruppe Autorückmontage, der VDM und der europäische Recycling-Dachverband EuRIC nutzten die Gelegenheit, ihre Anliegen dem heimischen Europapolitiker vorzutragen.

Die Hauptforderungen der Verbände sind:

Die zukünftige Gesetzgebung soll die Abmeldung von Fahrzeugen nur ermöglichen, wenn ein Verwertungsnachweis vorliegt, um die illegale Abfallentsorgung einzudämmen. Die Recyclingverbände begrüßen dies ausdrücklich und unterstreichen die Bedeutung einer konsequenten Umsetzung und eines effektiven Vollzugs dieser Maßnahme.

Darüber hinaus fordern die Verbände, dass die Demontageanforderungen an die Autoverwerter sowohl ökologisch als auch ökonomisch vertretbar sein müssen. Besondere Beachtung muss den Arbeits- und Arbeitssicherheitsbedingungen bei Unfallfahrzeugen geschenkt werden. Zudem sollen die Hersteller verstärkt in die Verantwortung genommen werden, insbesondere was die Entsorgung und Wiederverwertung von Fahrzeugen betrifft. Verantwortlichkeiten sollen klar zugewiesen werden, um die Last nicht ausschließlich auf die Verwerter abzuwälzen. Die Verbände unterstreichen die Dringlichkeit dieser Maßnahmen vor dem Hintergrund der aktuellen Umweltbelastung durch nicht ordnungsgemäß verwertete Altfahrzeuge und der Notwendigkeit der Stärkung der Recyclingwirtschaft. Sie rufen alle betroffenen Akteure auf, konstruktiv zusammenzuarbeiten, um die anstehenden Herausforderungen zu bewältigen und nachhaltige Lösungen zu finden.