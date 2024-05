Saubermacher expandiert in Kroatien

Damit steigt Saubermacher in die Top 3 auf dem kroatischen Markt für die Entsorgung von nicht gefährlichen Abfällen auf. Der Betrieb verfügt über zwei Standorte in Zagreb und beschäftigt rund 50 Mitarbeitende. Vergangenen Freitag wurde der Kaufvertrag in der kroatischen Hauptstadt unterzeichnet.

3KF ist ein im Jahr 2011 gegründetes Familienunternehmen mit Sitz in Zagreb. Der Betrieb handelt mit Wertstoffen und ist auf die Sammlung, Sortierung und Aufbereitung von Siedlungs- und Gewerbeabfällen wie Verpackungen, biogene Abfälle, Bauschutt und Ersatzbrennstoffe spezialisiert. Rund 50.000 Tonnen Abfälle pro Jahr werden im Großraum Zagreb manipuliert. Neben Saubermacher ist die kroatische Gesellschaft Trgo-Sirovina d.o.o. neuer Miteigentümer, die nun 31 Prozent an 3KF hält. Trgo-Sirovina und Saubermacher sind bereits langjährige Partner im gemeinsamen Joint Venture Saubermacher EKP mit Sitz in Split. Das gesamte Team von 3KF wird übernommen. Die Geschäftsführung bilden der bisherige Manager Ognjen Poljak sowie Mislav Galić, Geschäftsführer Saubermacher EKP.

„Mit unserer neuen Partnerschaft verstärken wir unsere Präsenz in Kroatien und folgen dabei konsequent unserer Wachstumsstrategie in Südosteuropa“, so Ralf Mittermayr, CEO Saubermacher. Vor rund vier Jahren gelang der erfolgreiche Wiedereintritt in Kroatien. Der Markt bietet aufgrund der EU-Kreislaufwirtschaftsziele, der Umsetzung des Deponieverbots und der Ausweitung der getrennten Sammlung viel Potenzial. Im November 2023 wurden die Verträge für die öffentlich-private Partnerschaft (ÖPP) mit der zweitgrößten nordmazedonischen Stadt Tetovo unterzeichnet. Mittlerweile wurde mit der Sammlung der Siedlungsabfälle gestartet.