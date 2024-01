Erste KI-Anwendung in der WEEE-Sortierung

SWEEEP Kuusakoski mit Sitz in Sittingbourne, Kent (UK), hat sich auf das Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten spezialisiert. Recycleye ist ein Technologieunternehmen, das KI-gestützte automatische Sortierung in die Abfall- und Materialwirtschaft einführt. Gemeinsam haben die Unternehmen ein Luftstrahl-Auswurfsystem entwickelt, das KI und maschinelles Lernen nutzt, um Elektroschrott für das Recycling zu sortieren.

Während bestehende optische Sortiergeräte in Sortieranlagen bereits mit pneumatischem Auswurf arbeiten, ist die Integration der Technologie mit KI anstelle von NIR für diese Anwendung neu. Die Verwendung von KI zur Erkennung von Objekten bedeutet, dass diese anhand einer Reihe visueller Merkmale identifiziert werden, genau wie das menschliche Auge, und nicht durch rein farb- und lichtbasierte Sensoren.

Für Elektro- und Elektronik-Altgeräte bedeutet dies, dass die neue Technologie Leiterplatten im Vergleich zu anderen Metall- und Kunststoffteilen erkennen kann, sodass Edelmetalle zur Rückgewinnung extrahiert werden können. In der Vergangenheit hatten die vorhandenen optischen Sortiergeräte Schwierigkeiten, Leiterplatten genau zu erkennen, wenn sie in kleine Fraktionen zerlegt wurden. Die neue KI-gestützte Ausbringung eröffnet nun Metallrecyclern wie SWEEEP neue Möglichkeiten.

Da Batterien aus mehreren Materialien bestehen, sind auch sie mit NIR nur schwer zu erkennen und müssen oft manuell erfasst werden. KI hat jedoch das Potenzial, Batterien anhand von visuellen Merkmalen zu erkennen und auszubringen und so das Risiko einer Entzündung während des Recyclingprozesses zu verringern.

Am SWEEEP-Standort in Sittingbourne ist das KI-gesteuerte Luftstrahlsystem von Recycleye am Ende der Anlage installiert und sortiert zwischen höherwertigen, edelmetallhaltigen Gegenständen wie Kupfer, Leiterplatten, Kabeln und Messing und minderwertigen Materialien wie Aluminium, Plastik, Stahl, Eisenmetallen und Batterien. Durch die Ausbringung der minderwertigen Materialien mittels KI-gestützter Erkennung reinigt das System die Wertstofflinie von SWEEEP und unterstützt so reinere Abfallströme.

Diese Installation zur Sortierung des geschredderten Elektroschrotts von SWEEEP ist das erste Mal, dass Recycleye seine KI mit einem Luftstrahlsystem kombiniert.