EuRIC: Julia Blees wird neue Generalsekretärin

Unter der Leitung von Emmanuel Katrakis habe EuRIC ein bemerkenswertes Wachstum erlebt und sei zu einem unverzichtbaren Partner bei der Förderung der Kreislaufwirtschaft und von Nachhaltigkeitsinitiativen in ganz Europa geworden, so der Verband in einer Pressemeldung. Seine Vision, sein Engagement und sein unermüdlicher Einsatz hätten EuRIC zu einem wichtigen Beitrag zum grünen Wandel in Europa und zu einem unverzichtbaren Gesprächspartner der europäischen Institutionen gemacht.

Zu seiner Entscheidung, sein Amt niederzulegen, sagte Emmanuel Katrakis: „Die Leitung von EuRIC in den vergangenen 10 Jahren war eine unglaubliche Reise. Ich bin unheimlich stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben. In zehn Jahren haben wir die Zahl der von uns vertretenen Ressourcenströme mehr als verdoppelt, die Zahl der Mitglieder vervierfacht und jedes Jahr ein neues Teammitglied aufgenommen. Ich bin zuversichtlich, dass Julia Blees mit der Unterstützung des EuRIC-Vorstands, der Mitglieder und des Teams in ihrer neuen Aufgabe erfolgreich sein und die Bemühungen um eine kreislauforientierte Zukunft, die unsere Branche anstrebt, vorantreiben wird.

Die Ernennung von Julia Blees zur neuen Generalsekretärin, die ihr Amt Anfang April antreten wird, erfolgte während der letzten Sitzung des EuRIC-Verwaltungsrats im Januar 2024. Bis Ende März werden Emmanuel Katrakis und Julia Blees eng mit dem Team zusammenarbeiten, um einen möglichst reibungslosen Führungswechsel zu gewährleisten.

„EuRIC war in den vergangenen 10 Jahren die Stimme der Recyclingindustrie in Brüssel. Nach fünf Jahren, in denen ich zu dieser Entwicklung beigetragen und mich aktiv mit den Interessengruppen auseinandergesetzt habe, freue ich mich darauf, ab April die Arbeit zu leiten und weiterhin neue Möglichkeiten für EuRIC und die Recyclingindustrie zu schaffen“, erklärte Julia Blees.

Julia Blees ist deutsche Juristin und hat einen Master of Laws aus den USA. Sie leitet die Papier- und Textilabteilung von EuRIC und ist für alle internationalen und rechtlichen Angelegenheiten zuständig. Neben der Leitung des anspruchsvollen Portfolios des Verbandes wird Julia Blees das Erbe von EuRIC fortsetzen und starke Verbindungen zu den EU-Institutionen und den Akteuren der Kreislaufwirtschaft pflegen.

„EuRIC setzt seinen stolzen Weg zu einem ausgewogenen Verhältnis von Frauen und Männern in Führungspositionen fort, indem mit Julia Blees die erste Frau zur Generalsekretärin ernannt wird“, erklärte der Präsident von EuRIC, Olivier Francois.