VDM begrüßt Scholz’ Aussagen zur Kreislaufwirtschaft und fordert klare Akzente

In einer direkten Reaktion auf die Ankündigungen von Scholz betont der VDM die zentrale Rolle der Metallrecyclingplätze als unverzichtbare Säule der Kreislaufwirtschaft. „Unsere Betriebe stellen durch das Sammeln und Sortieren von Schrotten sicher, dass der heimischen Industrie ausreichend Metalle in der benötigten Menge und Qualität zur Verfügung stehen. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Krisenresilienz unseres Wirtschaftsstandortes“, so der VDM.

Die Fokussierung auf die Kreislaufwirtschaft durch Bundeskanzler Scholz wird als entscheidender Schritt in die richtige Richtung bewertet. Durch die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen für die Kreislaufwirtschaft können Umwelt-, Klima- und Wirtschaftspolitik gleichzeitig vorangebracht werden.

Für den Ausbau der Kreislaufwirtschaft sind nach Ansicht des VDM folgende Punkte zu berücksichtigen, die auch im Rahmen der Nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie Anklang finden müssen: