Interzero launcht Plattform zur Erfüllung aller gesetzlichen Lizenzierungsverpflichtungen

Mit der ersten vollumfänglichen Lizenzierungsplattform Österreichs will Interzero die bisher aufwendige Lizenzierung von Verpackungen, Elektroaltgeräten und Batterien vereinfachen. Der neue One-Stop-Shop soll sich insbesondere an KMU und Start-ups aus Österreich und dem Ausland richten, die auf der Plattform alle gesetzlich notwendigen Schritte schnell, kostengünstig und vollständig digital durchführen können.

Die richtige Entsorgung von Verpackungen, Altgeräten und Batterien birgt viel Potenzial, zum Umweltschutz beizutragen – aber nur, wenn diese Wertstoffe nach dem Gebrauch durch richtiges Recycling im Kreislauf gehalten werden. Daher verpflichten die seit 1. Januar 2023 geltende neue österreichische Verpackungsverordnung und die erweiterte Herstellerverantwortung Unternehmen zur Sammlung, Sortierung und Verwertung von Wertstoffen.

In der Praxis bedeutet das: Wer Verpackungen, Altgeräte oder Batterien in Österreich in Umlauf bringt oder zum Zweck der eigenen Tätigkeiten nach Österreich importiert, muss sich bei einem lizenzierten Verpackungssammel- und Recyclingsystemanbieter wie Interzero registrieren und jährliche Verpackungsmengen an die zuständige Behörde melden. Dieser Prozess ist als Lizenzierung bekannt und für in Österreich tätige Unternehmen jeder Größe unabhängig von deren Firmensitz gesetzlich verpflichtend. Dazu zählen auch Onlinehändler.

Mit der neuen Lizenzierungsplattform unter startet Interzero den ersten One-Stop-Shop in Österreich, mit dem in- und ausländische Unternehmen alle Bereiche der gesetzlich verpflichtenden Herstellerverantwortung und der rechtlichen Lizenzierungsverpflichtungen vollumfänglich erfüllen können. Über ein integriertes Meldeportal können Unternehmen alle Lizenzverträge übersichtlich verwalten und alle notwendigen Schritte zur Gesetzeserfüllung mit nur einem Tool abwickeln – für vollständige Rechtssicherheit, Transparenz und Kostenkontrolle.

Bisher war der Weg zum Lizenzvertrag für Unternehmen sehr zeitaufwendig und teuer. Als führender Partner für Lizenzierungen in Österreich hat Interzero diesen Prozess nun voll automatisiert und dadurch wesentlich vereinfacht und beschleunigt: Die neue digitale Plattform ermöglicht dank hoher Nutzungsfreundlichkeit allen in- und ausländischen Unternehmen in nur drei Schritten eine einfache, rasche und kostengünstige Bestellung eines rechtssicheren Lizenzvertrages für Haushalts- und Gewerbeverpackungen, Elektroaltgeräte und Batterien. Bisher übliche manuelle Arbeitsschritte fallen durch die Digitalisierung des Lizenzierungsprozesses weg, was Kosten spart.

Die Plattform von Interzero soll insbesondere auf die Bedürfnisse kleiner und mittelständischer Unternehmen zugeschnitten sein, um ihnen den Einstieg in den Lizenzierungsprozess zu erleichtern. Aber auch alle anderen Inverkehrsetzer, die diese Mengengrenzen überschreiten, können auf der Lizenzierungsplattform von Interzero einen gültigen Lizenzvertrag abschließen und von den Vorteilen der Kostenersparnis und raschen Abwicklung profitieren.

Auch im Ausland ansässige Unternehmen können die Lizenzierung über die Plattform abwickeln – bei Bedarf auch auf Englisch. Dabei können diese auch die seit 1. Januar 2023 gesetzlich notwendige Vollmacht an Interzero erteilen und gleich digital notariell beglaubigen lassen.