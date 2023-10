Cirplus: Neue Dienstleistungen zur Qualitätssicherung von Kunststoffrezyklat

Cirplus ergänzt seine Angebote um weitere Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet Kunststoffverarbeitern und Produktherstellern ab sofort zusätzliche Qualitätskontrollen und Zertifizierungen für Rezyklate an. Damit will es eine Lieferkettensicherheit insbesondere in Märkten schaffen, in denen bis dato kaum bzw. gar keine Rezyklate eingesetzt werden. Übergeordnetes Ziel der neuen Angebote von Cirplus ist es, die Beschaffung und Vermarktung einfacher, effizienter und kostengünstiger für alle Marktbeteiligten zu gestalten und dabei homogenere Qualitäten von Rezyklaten zu erreichen.

Die Kunststoffrezyklate werden nach DIN SPEC 91446 charakterisiert und bewertet, dem weltweit ersten Standard für Recyclingkunststoffe und Digitalisierung, den Cirplus initiiert und finanziert hat und der zunehmende Marktresonanz entfaltet. Das Unternehmen arbeitet hierbei mit anerkannten Prüflaboren zusammen, darunter UL, dem SKZ, Fraunhofer und dem Kunststoffinstitut Lüdenscheid. Auch andere Prüfdienstleistungen können je nach Kundenbedarf abgebildet werden.