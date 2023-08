Etikettieren mit hohen PCR-Anteilen

Ein neues nachhaltiges Etiketten-Haftmaterial stellt Herma zur Labelexpo 2023 vor. Seine drei Hauptkomponenten – das PE-Folien-Etikettenmaterial aus Post-Consumer-Rezyklat (PCR), der Haftkleber ohne CO 2 -Fußabdruck und ein neuartiges Unterlagenmaterial – wurden laut Hersteller unter dem Aspekt größtmöglicher Nachhaltigkeit ausgewählt und kombiniert. „Dieses neue Haftmaterial zeigt, was heute schon in der Praxis möglich ist. Es ist weder eine Konzept- noch eine Machbarkeitsstudie, sondern ein Produkt, das ab sofort lieferbar ist, etwa für nachhaltige Leuchtturmprojekte mit Etiketten“, sagt Marcus Gablowski, Chief Sustainability Officer beim Hersteller.

Als Etikettenmaterial kommt beim neuen Haftmaterial RPE PCR weiß (Sorte 856) zum Einsatz. Für die Produktion dieser weißen PE-Folie werden laut Herma ausschließlich PCR-Kunststoffe verwendet. Optisch erkennbar sei die Herkunft des Etikettenmaterials anhand der sogenannten Stippen. Damit sei der neue Haftverbund für optisch ansprechende Etiketten geeignet, die das Recyclingdesign unterstreichen und bevorzugt auf PE-Oberflächen zum Einsatz kommen.

Der neue Haftkleber 72F wurde für dieses Haftmaterial gemeinsam von Herma und BASF entwickelt. Dabei handelt es sich um einen Haftkleber, der von der Produktion bis zum Werkstor von BASF keinen CO 2 -Fußabdruck erzeugt (Zero PCF). Die zu seiner Herstellung benötigten Grundstoffe basieren laut Hersteller entsprechend dem Biomassenbilanz-Ansatz zum Teil auf Biomasse aus organischen Abfällen statt auf fossilen Rohstoffen. Die entsprechenden Pflanzen haben demnach während ihrer Wachstumsphase der Atmosphäre in jüngster Zeit das klimaschädliche CO 2 entzogen. TÜV Rheinland Energy als unabhängige Zertifizierungsstelle hat BASF die PCF-Berechnung für den verwendeten Haftkleber bestätigt. Produktseitig kombiniert der neue Haftkleber 72F eine hohe Anfasshaftung (Tack) bei hoher Kohäsion mit starker Endhaftung.

Auch das neuartige Trägermaterial aus Papier, das hier laut Hersteller weltweit erstmals zum Einsatz kommt, soll zum geringen Ressourcenverbrauch beitragen. Einzelheiten sollen während der Labelexpo bekanntgegeben werden.

Herma auf der Labelexpo 2023: Halle 5, Stand C14