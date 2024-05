Sortierperformance mit Künstlicher Intelligenz verbessern

Sesotec will auf der IFAT die neueste KI-Technologien NIR-Ai und OBJECT-Ai vorstellen.

Wo High-Tech-Sensoren an ihre Grenzen stoßen, sollen Ansätze der Künstlichen Intelligenz die sichere Erkennung und Unterscheidung von vielen Materialien ermöglichen.

Die Herausforderung, optisch sehr ähnliche Polymerarten sicher voneinander zu unterscheiden, wird durch herkömmliche Verfahren oft nicht ausreichend bewältigt. Wertvolles Gutmaterial wird möglicherweise aussortiert, was zu Verlusten im Materialkreislauf führt. Sesotec präsentiert mit NIR-Ai eine Lösung, die auf Künstlicher Intelligenz basiert und eine präzise Unterscheidung z.B. von Monolayer-PET/Multilayer-PET gestattet. Diese innovative Technologie eröffnet neue Möglichkeiten für eine verbesserte Sortierleistung und damit für höhere Profitabilität.

Die maschinelle Sortierung heterogener Materialströme stößt oft an ihre Grenzen, wenn es z.B. darum geht, Food- und Non-Food-Artikel präzise zu erkennen. Hier setzt OBJECT-Ai von Sesotec an. Durch den Farb- und Formsensor wird dabei jedes Objekt mittels Künstlicher Intelligenz eindeutig klassifiziert. Dadurch wird eine zuverlässige Unterscheidung von Gut- und Schlechtmaterial anhand von Form, Farbe und Textur ermöglicht. Bei Anwendungen, in denen Menschen Unterschiede mühelos erkennen, während bisherige Sortiersysteme Schwierigkeiten hatten, eröffnen sich neue Möglichkeiten.

Die Anwendungsbereiche von NIR-Ai und OBJECT-Ai sind vielfältig und reichen von der Unterscheidung verschiedener Polymere bis hin zur Erkennung von Food- und Non-Food-Materialien. Kunden profitieren von konstant hoher Effizienz, verbesserter Qualität und innovativen Lösungen, die bereits heute die Herausforderungen von morgen meistern.

NIR-Ai ist bei allen Modellen der Varisort+ Familie verfügbar und nachrüstbar. OBJECT-Ai steht für den Varisort+ FLEX, Varisort+ FILM und VARISORT+ UNITY zur Verfügung. Diese Sortiersysteme werden standardmäßig mit einer KI-fähigen Hardware geliefert.

Halle B5, Stand 415/514