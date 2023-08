AZuR: Förderprojekt Runderneuerung erfolgreich abgeschlossen

Unter dem Titel „Ökologische und ökonomische Bilanzierung der Runderneuerung von Nutzfahrzeugen“ hatte das AZuR-Netzwerk vom 07.07.21 bis 07.07.23 gemeinsam mit der DBU an einem umfangreichen Förderprojekt gearbeitet. Eine Projektgruppe mit insgesamt 12 Unternehmen aus dem Netzwerk wurde gegründet, die sich mit der neu aufgesetzten Website www.runderneuert.de für eine nachhaltige und ressourcenschonende Altreifenverwertung starkmachen.

In den vergangenen zwei Jahren hat sich das Projekt kontinuierlich weiterentwickelt: Dank zahlreicher Umfragen im Handel und bei Speditionen wurden relevante Daten zusammengetragen. Die Projektbeteiligten besuchten im Dezember 2022 das Michelin-Runderneuerungswerk für Lkw-Reifen in Homburg und konnten sich von der Qualitätsrunderneuerung des Neureifenherstellers überzeugen. Auf den Messen DEKRA Zukunftskongress Nutzfahrzeuge 2022 in Berlin und Flotte! Der Branchentreff 2023 in Düsseldorf wurde das Projekt einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt und die Wirksamkeit der Lobbyarbeit gegenüber Kommunen und Automobilclubs vorangetrieben. Auch die umfassende Medienarbeit über die gesamte Projektlaufzeit hinweg mit über 160 Veröffentlichungen sorgte dafür, dass sowohl das Förderprojekt als auch das Thema Runderneuerung entsprechende Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit bekamen.

Ein wesentlicher Meilenstein des Projekts war die Ökobilanz für Pkw- und Nfz-Reifen, in der die Vorzüge qualitativ hochwertiger runderneuerter Markenreifen aufgezeigt werden konnten. Die Ergebnisse wurden in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT erstellt und am 20.09.22 in Berlin präsentiert.

Als weiteres Ergebnis konnte die Allianz Zukunft Reifen eine ausgearbeitete Projektskizze für runderneuerungsfähige Karkassenqualität zur Prüfung bei der DBU vorlegen.

Christina Guth, Netzwerk-Koordinatorin bei AZuR: „Die hervorragende Zusammenarbeit mit der DBU ist für uns sehr wichtig. Wir brauchen starke Bündnisse, um den wachsenden globalen Herausforderungen gerecht zu werden. Deshalb schätzen wir die DBU als Partner und freuen uns auf zukünftige Kooperationsprojekte.“

Als eine der größten Stiftungen Europas unterstützt die DBU innovative Projekte zum Umweltschutz. Mit den Ergebnissen des Runderneuerungsprojekts wollen AZuR und die DBU über die ökologischen und ökonomischen Vorteile von runderneuerten Reifen informieren und die Circular Economy stärken.

Auch nach Beendigung des Förderprojekts „Ökobilanz“ stehen für AZuR weitere wichtige Aufgaben an. „Es ist noch viel Überzeugungsarbeit gegenüber den Kommunen zu leisten“, erklärt Christina Guth, AZuR-Netzwerkkoordinatorin. Automobilclubs sollen verstärkt eingebunden und für das Thema Runderneuerung und die damit einhergehenden ökologischen Vorteile sensibilisiert werden. Die Allianz hat sich zum Ziel gesetzt, dass Runderneuerte zukünftig 10% bei Pkw-Reifen und 40% bei Nfz-Reifen ausmachen sollen. Deshalb steht nun das Thema Karkassenqualität im Fokus – AZuR fordert, dass jeder Reifen erneuerungsfähig sein muss. Um das zu erreichen, muss auch die Neureifenindustrie stärker einbezogen werden. Dieses Vorhaben entwickelt sich bereits erfolgsversprechend, haben sich doch innerhalb kürzester Zeit bereits vier Neureifenhersteller dem Netzwerk angeschlossen.