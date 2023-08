Indiens erste 100 % rPET-Getränkeflasche

Coca-Cola Indien hat kürzlich seine neue Wasserflasche aus 100 % rPET auf den Markt gebracht – die erste Verpackung aus 100 % recyceltem Kunststoff für Lebensmittel oder Getränke in Indien.

Das lebensmitteltaugliche rPET für die neuen Flaschen wird von Srichakra Polyplast auf einer Starlinger PET-Bottle-to-Bottle-Recyclinganlage hergestellt.

Coca-Cola Indien verwendet die neue rPET-Flasche für seine Trinkwassermarke „Kinley“, die derzeit in 1-Liter-Flaschen verkauft wird. Die Einführung der rPET-Flasche wurde möglich, nachdem die indische Behörde für Lebensmittelsicherheit (Food Safety Standards Authority of India, FSSAI) die Verwendung von recyceltem PET in Lebensmittelverpackungen nach einer gründlichen Prüfung des Materials auf Lebensmittelsicherheit und Einhaltung der vorgegebenen Richtlinien genehmigt hatte.

Die Starlinger Recostar PET 165 iV+ PET Bottle-to-Bottle-Recyclinganlage in der Produktionsstätte von Srichakra im Bundesstaat Telangana hat 2021 die Produktion aufgenommen und war die erste Bottle-to-Bottle Recyclinganlage, die Starlinger in Indien installiert hat. Starlingers Technologie zur Verarbeitung von Post-Consumer-PET-Flaschenflakes hat sowohl eine Reihe positiver wissenschaftlicher Gutachten der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) als auch die Zulassung der indischen FSSAI erhalten. Das hergestellte rPET-Granulat ist für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet und kann für Lebensmittel- und Getränkeverpackungen wie Flaschen für Wasser und kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke, Lebensmittelschalen und dergleichen verwendet werden. Die Verwendung von recycelten Kunststoffen trägt dazu bei, den Bedarf an Kunststoff-Neuware erheblich zu senken und vermeidet, dass Kunststoffabfälle auf Mülldeponien landen oder die Umwelt verschmutzen.

Srichakra hat bereits zwei weitere Starlinger PET Bottle-to-Bottle-Recyclinganlagen bestellt, die Anfang 2024 geliefert werden sollen.