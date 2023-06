Kommunikations- und Marketingchef verlässt EEW

Als Prokurist und Mitglied der erweiterten Geschäftsführung verantwortete Werz die strategische kommunikative Positionierung von EEW und ihrer in- und ausländischen Tochtergesellschaften. Bei in- und externen Stakeholdern war Werz stets ein geschätzter Ansprechpartner. Er managte unter anderem die Kommunikation des Verkaufs von EEW an Beijing Enterprises Holdings Limited (BEHL) und die sich anschließende Change-Kommunikation unter einem neuen Gesellschafter. Zu seinen Verdiensten zählen unter anderem die erfolgreiche Grundsteinlegung der EEW-Nachhaltigkeitsberichterstattung, die professionelle Kommunikation der Neubauvorhaben im In- und Ausland und die aktive Vermarktung von EEW in neuen Geschäftsfeldern.

Peter Werz repräsentierte EEW in den Kommunikationsgremien der politischen Interessenverbände, positionierte die Unternehmensgruppe in Fach- und Wirtschaftspresse als meinungsführendes Unternehmen der thermischen Abfallverwertung und setzte nicht nur branchenintern Benchmarks beim Kommunikationsmanagement der Coronakrise.

„Peter Werz gestaltete und managte über die vergangenen 8 Jahre maßgeblich und sehr erfolgreich die kommunikative Wahrnehmung von EEW als ein führendes Unternehmen der Kreislaufwirtschaft“, sagte Bernard M. Kemper, Vorsitzender der Geschäftsführung und designierter Aufsichtsratsvorsitzender der EEW-Gruppe. „Die wahrnehmbare Positionierung von EEW als ein wesentlicher und immanenter Teil einer modernen Kreislaufwirtschaft ist sein Verdienst. Für seinen außergewöhnlichen Einsatz und die hervorragenden Ergebnisse bedanken wir uns recht herzlich.“

Peter Werz verlässt EEW aus familiären Gründen und auf eigenen Wunsch. Bernard M. Kemper: „Wir bedauern diesen uns seit längerem bekannten Entschluss, akzeptieren aber seine Beweggründe und wünschen ihm und seiner Familie alles erdenklich Gute für die weitere Zukunft“.