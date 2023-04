Rhenus und TSR: Joint Venture für Batterierecycling

Rhenus Automotive SE und die TSR Automotive GmbH – beides Unternehmen der Rethmann-Gruppe – haben die Gesellschaft The Battery Lifecycle Company GmbH (BLC) gegründet. Mit dem Ziel, ein ganzheitliches Batterierecycling entlang der gesamten Wertschöpfungskette anzubieten, will BLC alle Aufbereitungsschritte von der Erstprüfung über die Tiefenentladung bis zur Reparatur und Demontage der vorwiegend aus der Automobilindustrie stammenden Lithium-Ionen-Batterien übernehmen. Die TSR Automotive GmbH – eine Tochtergesellschaft von TSR Recycling – hält als Gesellschafterin 65 Prozent des Joint Ventures und wird das neue Unternehmen operativ führen. Rhenus Automotive SE – eine Division der Rhenus Gruppe – hält 35 Prozent.

Zunächst wird BLC vom TSR-Standort Rheda-Wiedenbrück aus operieren. Hier werden bereits seit 2021 Batteriepacks demontiert und auf ihre Wiedereinsatzfähigkeit untersucht. Funktionstüchtige Batterien, deren Leistung nicht mehr für den Einsatz in Fahrzeugen ausreicht, werden für eine Wiederverwendung in neuen Anwendungsgebieten – etwa als stationäre Energiespeicher für regenerativ erzeugte Energie – vorbereitet. Batterien, die irreparabel defekt und nicht mehr einsatzfähig sind, werden tiefenentladen und zerlegt.

Zukünftig will das neu gegründete Joint Venture darüber hinaus leistungsfähige Komponenten auch als Ersatzmodule für Reparaturen und bei der Aufarbeitung von Batteriepacks nutzen. Hierfür projektiert das Gemeinschaftsunternehmen am TSR-Standort in Magdeburg bereits eine weitere Demontagelinie, die Ende 2023 in Betrieb gehen soll. Die bei der Aufbereitung gewonnen Recyclingrohstoffe werden in den Aufbereitungsanlagen von TSR Recycling verarbeitet oder zur Produktion von Schwarzmasse an entsprechende Aufbereitungsbetriebe vermarktet. Perspektivisch ist eine entsprechende Anlage zur Schwarzmasseproduktion derzeit bei der RETRON GmbH, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Remondis Industrie Service GmbH & Co. KG, in Planung, die bereits heute ein europäisches Logistikkonzept für defekte und kritische Lithium-Ionen-Batterien betreibt.