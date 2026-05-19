Erema gewinnt Recyclingpreis für Volex-Tchnologie

Entgasung im Kunststoffrecycling

Die Technologie verbessert nach Unternehmensangaben die Entgasungsleistung im mechanischen Kunststoffrecycling. Sie richtet sich an die Aufbereitung von Post-Consumer-Kunststoffen und soll Rezyklate für anspruchsvollere Anwendungen ermöglichen.

Der Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (Volatile Organic Compounds, VOC) im Regranulat liegt laut Erema um bis zu 40 Prozent unter dem Wert der Intarema-Tveplus-Technologie. Gegenüber dem Inputmaterial beträgt die Reduktion bis zu 75 Prozent. Zudem verringert die Technologie Fogging-Effekte, die vor allem bei Regranulaten für Spritzgussanwendungen relevant sind.

Varianten mit und ohne Wasser

Erema hatte die Volex-Technologie mit Waterstripping auf der K 2025 vorgestellt. Seitdem hat das Unternehmen den Prozess auf Grundlage von Markterfahrungen und Materialtests weiterentwickelt.

Inzwischen bietet Erema die Technologie auch ohne Wassereinspritzung an. Recyclingunternehmen können dadurch eine Ausführung wählen, die zu ihren jeweiligen Anforderungen passt.

Regulatorische Anforderungen

Nach Unternehmensangaben reagiert die Entwicklung auf steigende Anforderungen an Rezyklate. Hintergrund sind unter anderem regulatorische Vorgaben wie die europäische Verpackungsverordnung PPWR.

Veranstalter der Awards

Die Plastics Recycling Awards Europe werden gemeinsam von Plastics Recyclers Europe und Crain Communications vergeben.