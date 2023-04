Pyrum recycelt Altreifen aus Mercedes-Benz Fahrzeugen

Aus den ausgedienten Reifen erzeugt das Unternehmen Pyrolyseöl. Das erzeugte Pyrolyseöl wird anschließend an BASF SE geliefert, wo das Öl als Rohstoff in Kombination mit Biomethan in der Herstellung von neuwertigen Kunststoffen für die Herstellung von Fahrzeugbauteilen von Mercedes-Benz einsetzt wird.

Die Altreifen werden aus dem Mercedes-Benz Gebrauchtteilecenter geliefert und im Pyrum-Stammwerk in Dillingen entsorgt. Pyrum liefert bereits seit dem vergangenen Jahr Pyrolyseöl an BASF. Dieses speist BASF anschließend gemeinsam mit Biomethan aus Landwirtschaftsabfällen am Anfang der Produktion in seinen Verbund ein und produziert daraus einen neuwertigen Kunststoff, der nach dem sogenannten „Massenbilanzverfahren“ zertifiziert ist. So werden bereits seit dem vergangenen Jahr erste Serienmodelle wie der EQE und die S-Klasse von Mercedes-Benz mit Bügeltürgriffen ausgestattet. Zusätzlich soll die Mercedes-Benz S-Klasse einen Crash-Absorber aus dem recycelten Kunststoffmaterial erhalten. Weitere Einsatzmöglichkeiten des innovativen Recyclingmaterials werden sondiert.