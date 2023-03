Gunda Rachut als Vorstand der ZSVR wiedergewählt

Gunda Rachut leitet auch in den kommenden fünf Jahren als Vorstand die Geschicke der Zentralen Stelle Verpackungsregister (ZSVR).

In seiner jüngsten Sitzung hat das Kuratorium der ZSVR einstimmig beschlossen, den Vertrag der Juristin bis 2028 zu verlängern. Konsequent digital, mit internationaler Strahlkraft als Vorbild anerkannt: Unter Rachuts Führung hat die ZSVR binnen kürzester Zeit das öffentliche Verpackungsregister LUCID aufgebaut, weiterentwickelt und an neue gesetzliche Vorgaben angepasst. Die mittlerweile rund 710.000 Registrierungen kommen aus allen Teilen der Welt.

Automatisiert, agil, mehrfach ausgezeichnet: Die ZSVR, ein leistungsstarkes Team, das mit digitalen Methoden und Tools arbeitet – das ist das Erfolgsrezept. Aus großen Datenmengen resultieren große Wirkungen, dank vollautomatisierter Analysen. Millionen an Datensätzen werden in Beziehung gesetzt und ausgewertet, um Recycling-Trittbrettfahrer aufzuspüren. Die ZSVR ist mittendrin, statt nur dabei. Von internationalen Marktplätzen über Konzerne bis zum Kleinstunternehmer – die ZSVR kooperiert mit allen Akteuren zielgruppenorientiert auf verschiedenen Kanälen, um ihnen die Anforderungen zur Compliance zu vermitteln. Da sein, wo der Verpflichtete ist, lautet das Motto.

Obwohl noch jung an Jahren, ist die ZSVR bereits reich an Würdigungen. Und das trotz geringem Budget und kleinem Team. Sei es für die digitale Ausrichtung, das Konzept zur IT-Sicherheit, den Aufbau der datenzentrierten Analyseplattform CLAIR, die Kommunikation zur jüngsten Gesetzesnovelle oder ihre englischen Übersetzungen – die vorderen Plätze bei renommierten Awards bestätigen die ZSVR in ihrem Kurs.

Viel aufgebaut, viel erreicht und noch viel vor: Die Wiederwahl von Gunda Rachut ist ein Signal, den erfolgreichen Weg weiter zu beschreiten. „Die Leistungsbilanz der ZSVR unter der Leitung von Gunda Rachut ist bemerkenswert. Als Kuratorium sind wir sehr glücklich, auch in den kommenden Jahren auf ihr Wissen und ihre Kompetenz bauen zu können. Die ZSVR und das Verpackungsregister LUCID nehmen in Europa eine Vorreiterrolle ein. Das ist der Arbeit von Gunda Rachut und ihrem Team zu verdanken. Ihre Wiederwahl ist ein Zeichen für Stabilität und gleichzeitig eine Garantie für Weiterentwicklung“, sagt Astrid Teckentrup, ZSVR-Kuratoriumsvorsitzende und Vorsitzende der Geschäftsführung von Procter & Gamble in Deutschland, Österreich und der Schweiz.