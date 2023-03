Alternativen zum unwirtschaftlichen „ausführlichen Säulenversuch“ in EBV gefordert

Die in der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) vorgesehene Einführung eines ausführlichen Säulenversuchs zur Güteüberwachung mineralischer Ersatzbaustoffe ist unwirtschaftlich und wird zu ressourcenineffizienten und umweltbelastenden Masseverschiebungen von Bauabfällen in die Verfüllung und auf Deponien führen, haben der bvse sowie der BR-Baustoff Recycling Bayern in Schreiben an die Minister der Umwelt-, Wirtschafts- und Bauministerien auf Bundes- und Länderebene gewarnt.