Zeppelin Systems gründet Sustainable Tire Alliance

Zum Auftakt der Tire Technology Expo Messe in Hannover hat Zeppelin Systems die Gründung der Sustainable Tire Alliance bekannt gegeben.

Entlang der Wertschöpfungs- und Prozesskette in der Reifenproduktion, bringt jeder Partner von Zeppelin Systems sein individuelles, innovatives, technisches und technologisches Know-how mit ein. Das französische Unternehmen Regom beispielsweise sortiert Altreifen mithilfe künstlicher Intelligenz, die italienische Technologiegruppe RubberJet & Vertech zerlegt Altreifen mittels einer Hochdruck-Wasserstrahl-Technologie in seine Bestandteile. Der polnische Konzern Recykl recycelt Altreifen in hochwertige Sekundärrohstoffe und entwickelt aus Textilfasern Stabilisatoren für Asphaltmischungen. Das deutsche Unternehmen Entex devulkanisiert Gummi mit einem Planetenwalzenextruder. Die Firma Nano Technologies veredelt Roh-recovered Carbon Black.

Neuer Partner: ReOil aus Polen

Weiterer Partner für die Zeppelin Sustainable Tire Alliance ist seit dem 13. März 2023 das polnische Unternehmen ReOil. Die Firma agiert im Bereich des rohstofflichen Recyclings und zerlegt Altreifen mittels kontinuierlicher Pyrolyse in Grundstoffe wie Stahl, Öl und recovered Carbon Black (rcB). Das 2010 gegründete Unternehmen errichtete im Jahr 2015 die europaweit größte Anlage für das Recycling gebrauchter Altreifen mittels Pyrolyse (in der polnischen Stadt Bukowno). Seitdem werden dort jährlich rund 20.000 Tonnen alter Reifen pro Jahr recycelt, eine weitere Anlage zur Verdreifachung der Kapazität auf rund 60.000 Tonnen Altreifen im Jahr ist gerade in Planung.