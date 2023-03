Tomra eröffnet zweites Testzentrum in Deutschland

Tomra Recycling Sorting hat an seinem Hauptsitz in Deutschland ein zweites Testzentrum in Betrieb genommen, um der wachsenden Nachfrage nach Materialtests gerecht zu werden.

Vom 28. Februar bis zum 2. März begrüßte Tomra Industriepartner, Kunden und Medienvertreter, um die Eröffnung eines zweiten Testzentrums an seinem Hauptsitz in Mülheim-Kärlich, Deutschland, zu feiern. Die Veranstaltung fand im Rahmen der Integrator‘s Conference des Unternehmens statt. Mehr als 200 Teilnehmer aus 26 Ländern nahmen an der zweitägigen Veranstaltung teil. Am zweiten Tag stand die Erweiterung des Testzentrums im Mittelpunkt.

Zuvor beherbergte Tomra all seine Maschinen für die Abfall- als auch für die Metallsortierung in einem Gebäude. Mit Inbetriebnahme der neuen Halle führt Tomra insgesamt acht Einrichtungen an sieben Standorten weltweit und bietet damit Recyclern und Anlagenbetreibern die Möglichkeit, ihre Materialien auf den Sortiermaschinen von Tomra zu testen, bevor sie eine Investition tätigen. Tomra selbst will den zusätzlichen Platz auch für die Entwicklung von Innovationen nutzen. Seine Expertenteams vor Ort werden diese ausgiebig testen und optimieren. Bis zuletzt hat das Unternehmen jedes Jahr etwa 650 Kunden- und interne Tests durchgeführt und rechnet damit, dass die Nachfrage in Zukunft weiter steigen wird.