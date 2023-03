Recyclinganlage für lebensmitteltauglichen PET/HDPE-Kunststoff in Vietnam

Bei der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung in Hanoi unterstrichen Vertreter der Regierung Vietnams und der deutschen Botschaft den Beitrag des Projekts zu einem der dringendsten Umweltprobleme im Land: Laut Weltbank ist Vietnam einer der größten Verschmutzer der Weltmeere. Jährlich werden in Vietnam etwa 3 Millionen Tonnen Plastikabfall an Land eingeleitet und schätzungsweise 0,28 bis 0,73 Millionen Tonnen Plastikabfall in den Ozean. In ganz Vietnam haben lokale Regierungen Schwierigkeiten, ihre wachsenden Abfallströme zu sammeln, zu transportieren, zu behandeln und zu entsorgen. Durch eine rasche Urbanisierung in Verbindung mit zunehmendem Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum wird sich das Abfallaufkommen weiter erhöhen.

Die Investitionssumme für die geplante Anlage soll bis zu 50 Millionen US-Dollar betragen. Angestrebt ist eine Kapazität von bis zu 48.000 Tonnen pro Jahr. Die erste Betriebsphase wird voraussichtlich 2024/2025 beginnen.