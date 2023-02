RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE: Freigelände ausgebucht

Die Recycling- und Baubranche trifft sich vom 27. bis 29. April 2023 im Rahmen des Messedoppels RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE (RATL) auf dem Messegelände Karlsruhe und kehrt damit in ihren zweijährigen Turnus zurück. Dabei bildet die Themenkombination den Kern der Fachmesse, die sich als effektive Plattform für die beiden Schlüsselbranchen in Deutschland positioniert. So werden beide Angebotsschwerpunkte gleichermaßen bedient.

Insbesondere die Zerkleinerungs- und Sortiertechnik ist nach der Pause der Aktionsfläche „Holz & Biomasse“ im Jahr 2022 wieder stark vertreten und im Live-Betrieb und im direkten Maschinenvergleich erlebbar. Neben langjährigen Ausstellern wie Jürgen Kölsch oder Komptech sind auch namhafte Neuzugänge wie Eggersmann, Untha oder Vermeer vertreten.

Insgesamt können sich die Besucherinnen und Besucher auf 15 Themenshows mit Maschinen- und Anlagentechnologien aus der Recyclingtechnik freuen, in denen die Stoffströme Holz und Biomasse sowie Schrott und Metall aufbereitet werden. Die positive Resonanz der Ausstellenden spiegelt sich auch in der Vollbelegung des Freigeländes wider.

Rund 230 Aussteller werden erwartet, darunter Zeppelin, Kinshofer, Sany, Kiesel und Doppstadt. Diese präsentieren ihre Baumaschinen, Baugeräte und Recyclinganlagen in praxisnahen Prozessabläufen – entweder direkt am Messestand oder auf einer der fünf Musterbaustellen und Aktionsflächen. Die dort gezeigten Live-Demonstrationen in thematischen Showkonzepten ermöglichen dem Fachpublikum den direkten Produktvergleich und geben so wichtige Impulse zur Effizienzsteigerung im eigenen Betrieb.