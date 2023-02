Fachmessen mit starkem Programm

Am 29. und 30. März 2023 startet in Dortmund auch für die Welt der Schüttgüter, Prozesse und Wiederverwertung das neue Messejahr.

Der Veranstalter reagiert auf die aktuellen Bedürfnisse der Unternehmen und stellt am 29. und 30. März 2023 in Dortmund Prozessoptimierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt der Solids, Recyclingtechnik und Pumps & Valves. Auch die Arbeitssicherheit sowie der Brand- und Explosionsschutz kommen auf den drei Fachmessen nicht zu kurz. In zahlreichen Fachvorträgen beleuchten Experten aus Industrie und Forschung brandaktuelle Themen der Branchen. Die Organisation läuft auf Hochtouren und viele namhafte Partner und Aussteller haben sich bereits für das kommende Frühjahr angekündigt. Dazu zählen unter anderem Atlas Copco, Eurodur GmbH und Vibrowest Italiana Srl.

Die Bühnen der Solutions und Innovation Center sind im März wieder gut gefüllt. Experten aus verschiedenen Fachbereichen zeigen Trends und Lösungen auf und laden die Zuhörerinnen und Zuhörer anschließend zum persönlichen Austausch ein. Einige wichtige Leitthemen der Vortragsblöcke stehen bereits fest und warten auf ein interessiertes Fachpublikum. Renommierte Messepartner aus Industrie, Lehre und Forschung gestalten die hochkarätigen Vortragspanels und führen das Publikum durch das Programm. So zum Beispiel die Graf Holding GmbH, deren Rohstoffmanager Dr. Dirk Textor die Beiträge zum Thema „Stoffliches und chemisches Recycling – Gegner oder Partner? Oder der Fachverband Textilrecycling, der sich gemeinsam mit dem Deutschen Abbruchverband dem Baustoffrecycling widmet. Für einige Top-Themen der Schüttgutindustrie engagieren sich unter anderem mehrere renommierte Lehr- und Forschungseinrichtungen. So unterstützt die Fachhochschule Ostwestfalen das Food Panel, die Bergische Universität Wuppertal kümmert sich um die „Staubfreisetzung bei der Handhabung von Pulvern, Granulaten und Schüttgütern“ und die Fakultät Bio- und Chemieingenieurwesen der Technischen Universität Dortmund begleitet die „Innovativen Lösungen für die kontinuierliche Feststoffverfahrenstechnik“.

Ganz neu präsentiert sich das Vortragsprogramm in diesem Jahr in Halle fünf. Die dortige Bühne des Impuls-Centers bietet Raum für einen Perspektivwechsel und zeigt innovative Wege zum Unternehmenserfolg auf. Auch branchenfremde Key-Note-Speaker kommen zu Wort, darunter zwei ganz außergewöhnliche Redner. In der Keynote „YNWA – You’ll never work allone“, frei nach dem Motto „Alleine schießt man keine Tore“, geben Ex-Fußballprofi Erik Meijer und Leadership-Experte Dr. Holger Schmitz Einblicke in ihr Metier und ziehen Parallelen zwischen erfolgreichen Unternehmen und dem Profifußball.

Wer sich auf eigene Faust einen Überblick verschaffen möchte, ist auf den geplanten Themenrouten der Ausstellung bestens aufgehoben. Entlang dieser treffen die Besucher auf ausgewählte Aussteller und erhalten Informationen zu wichtigen Themen. Neben Details zu Nachhaltigkeit oder Prozessoptimierung bieten die Touren auch Wissenswertes zur Digitalisierung oder zum industriellen Brand- und Explosionsschutz. Letzterer findet seinen explosiven Höhepunkt auf dem Freigelände der Messe. Hier veranstalten die REMBE GmbH Safety + Control und die IND EX an beiden Tagen Live-Explosionen und demonstrieren, welche Risiken im Industriealltag lauern.

Die Online-Anmeldung für die Solids, Recyclingtechnik und Pumps & Valves am 29. und 30. März in Dortmund ist freigeschaltet.