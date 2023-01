Kreislaufwirtschaftstage Münster: „Sichere Energie- und Rohstoffversorgung und die Rolle der Kreislaufwirtschaft“ im Fokus

Das Motto der 18. Kreislaufwirtschaftstage lautet „Sichere Energie- und Rohstoffversorgung und die Rolle der Kreislaufwirtschaft“. Am 28. Februar und 1. März lädt das Institut für Infrastruktur – Wasser – Ressourcen – Umwelt (IWARU) der FH Münster zur zweitägigen Fachtagung ein, um mit einem breiten Spektrum an Vorträgen und Foren aktuelle Themen rund um die Kreislaufwirtschaft zu diskutieren. Bundesminister Dr. Robert Habeck hat die Schirmherrschaft der Veranstaltung übernommen, die im Messe- und Congress Centrum Halle Münsterland sowie per Onlineübertragung stattfindet.

„Die Kreislaufwirtschaftstage starten am Dienstag mit den Keynotes der renommierten Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. Andreas Löschel von der Ruhr Universität Bochum und Prof. Dr. Hubertus Bardt vom Institut der deutschen Wirtschaft“, so Prof. Dr. Sabine Flamme vom IWARU zum Auftakt der Tagung. Auf der Agenda stehen unter anderem Vorträge zur Sicherung der Rohstoffversorgung und Stabilisierung von Lieferketten, zur EU-Taxonomie und deren Auswirkungen auf die Kreislaufwirtschaft oder der Rolle der Kreislaufwirtschaft bei der Energiewende. Zum Begleitprogramm gehören eine Fachausstellung von Anlagenplanern und -herstellern sowie Dienstleistern aus dem Bereich der Kreislaufwirtschaft und Umwelttechnik sowie eine Abendveranstaltung am 28. Februar.

www.kreislaufwirtschaftstage.de